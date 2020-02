(Görüntülü) Beşiktaş, Japon medya kuruluşu Mainichi ile sponsorluk anlaşması imzaladı (3)

Fikret Orman: \"Yalnızca futbol ile ilgili değil\" \"Asıl hedefimiz Beşiktaş\'ı tanıtmak\" \"Kagawa, Almanya\'dan ayrılmak istemedi\" Mainichi Yönetim Kurulu Üyesi Iwasawa: \"Beşiktaş\'ın başarıları dikkatimizi çekti\" Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş Kulübü, Japon Medya Grubu Mainichi ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. Vodafone Part\'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması törenine Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ile Mainichi Yönetim Kurulu Üyesi Iwasawa katıldı. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili olarak bilgiler veren Fikret Orman, \"Uzun bir süredir Beşiktaş\'ı global bir spor markası yapmak adına istikrarlı adımlarla yürüyoruz. Bugüne kadar birçok çalışmamız oldu, kısaca ne yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Çin\'e gittik, sonra taraftarların başlattığı \'Come to Beşiktaş\' akımı ses getirdi ve biz de bunu tüm dünyaya tanıttık. Transfer sezonu bittikten sonra \'Come To Beşiktaş\'tan yola çıkarak Rumi\'nin de sözüyle tanıtımımızı çektik ve tüm dünyaya açtık. Çin sosyal medya hesaplarımızı açtık. Bu çalışmaları daha ileriye taşımak için güçlü ve uluslararası iş ortaklıkları gerekiyor. Bunun ilk adımını atmak için bir aradayız. Dünyanın en önemli ekonomik pazarlarından bir tanesi Japonya\'dır. İki halk birbirini çok sever. Ertugrul Firkateyni hüzünlü hikayesinin yıldönümü var iki gün sonra. 16 Eylül 1890\'dan bugüne hoş bir tesadüf oldu bugüne denk gelmesi de. Tüm bu sebepler nedeniyle Japon pazarı da bizim hedef pazarlarımızdan bir tanesi. Japonya\'nın değerleri ve Beşiktaş\'ın değerlerinin örtüştüğünü ve bu nedenle bizi seveceklerini düşünüyorum. Yanımda Mainichi\'nin Yönetim Kurulu Üyesi var. 147 yıllık geçmişi olan Mainichi, Japonya\'nın en eski gazetesi. Ayrıca 50\'ye yakın şirketi olan dev medya grubu. Toplam tirajı günde 10 milyonun üzerinde. Spor, sanat, sosyal sorumluluk projelerine büyük destek veriyorlar. Dijital yatırımların oluştuğu bir çalışma hazırlığındalar ve biz de bunun içindeyiz. Bu sene ve önümüzdeki sene şampiyon olup yeniden Uzak Doğu seferine başlayacağız. Yaratacağımız tüm organizasyonları da Mainichi Grubu ile birlikte yapacağız\" dedi. \"YALNIZCA FUTBOL İLE İLGİLİ DEĞİL\" Yaptıkları iş birliği kapsamında yalnızca futbol takımıyla ilgili projelerin bulunmadığını belirten başkan Orman, \"Bu iş birliğinin futbolla ilgisi yok. Basketbol ve voleybol ile ilgili de çalışmalar yapacağız. Futbol üzerinden başlayacak ancak sonrasında ilerleyecek. Basketbol takımı da Japonya\'ya gidecek inşallah. Çok içeriğe girip kamuoyunu beklentiye sokmak istemiyorum. Duyuru olsun şimdilik. Sonrasında yaptıkça göreceğiz\" şeklinde konuştu. \"ASIL HEDEFİMİZ BEŞİKTAŞ\'I TANITMAK\" Sponsorluk anlaşmasının asıl hedefinin Beşiktaş\'ı tanıtmak olduğunu belirten Fikret Orman, \"Önemli olan niyet. İyi tanıtım ve ilişki kurabilirsek sponsorlar da gelecektir. Mesele tanıtım. Zaten bu iş birlikteliği, sadece Japonya\'da değil onlar Uzak Doğu\'da çok önemliler. Bu iletişimin sonucunda sponsorluklar da gelecektir ancak amacımız sponsorluklar için iletişim kurmak değil. İnsanlara kulübü, ülkeyi, Beşiktaşımızı tanıtmaktır. Akabinde gelecekse, elbette gelecektir ama ilk amacımız Beşiktaş\'ı tanıtmak. Doğru sosyal sorumluluk projeleriyle, insanlara, çocuklara dokunabilmek. Akabinde gelecek olan sponsorluklar gelecektir zaten\" ifadelerine yer verdi. \"KAGAWA, ALMANYA\'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ\" Öte yandan transfer sezonunda ilgilendikleri Japon oyuncu Kagawa ile ilgili olarak da konuşan Fikret Orman, oyuncunun Almanya\'dan ayrılmak istemediği için teklifi kabul etmediğini açıkladı. Orman, \"Kagawa çok önemli bir oyuncu mesela. Oyuncu Almanya\'dan ayrılmak istemedi, yoksa biz temas ettik, istedik de ancak oyuncu ve ailesi Almanya\'yı bırakmak istemediği için transfer olmadı. Zaman içinde inşallah Japon oyuncularımızı da görmek isteriz. Tabii Beşiktaş\'a katkı olmak durumunda\" dedi. \"BEŞİKTAŞ\'IN BAŞARILARI DİKKATİMİZİ ÇEKTİ\" Beşiktaş\'ın son yıllarda elde ettiği başarıların dikkatlerini çektiğini belirten Mainichi Yönetim Kurulu Üyesi Iwasawa ise, \"Beşiktaş\'ın son yıllardaki başarıları dikkatimizi çekti ve bu yüzden buradayız. En önemli hedefimiz Japonya\'da Beşiktaş markasının herkes tarafından bilinir hale gelmesi. Bizim medya olarak özellikle genç nesile yönelik birçok organımız var. Özellikle gençlerin Beşiktaş\'a ilgi duyması ve ileride Beşiktaş\'ta oynama hevesini yaratmak amaçlarımızdan biri. Yakından takip ederseniz futbol Japonya\'da günden güne yaygınlaşıyor ve ilgi artıyor. Bizler de buraya gelmeden önce bilgimiz vardı ancak stadı gördük ve Beşiktaş\'a olan sevgiyi gördük. Bunları gönlümüze yerleştirdik. Öncelikli olarak Japonya\'ya döndükten sonra gönlümüze koyduğumuz sevgiyi anlatmak isteyeceğiz. Japonya anime karakterler konusunda dünyanın en iyilerinden. Bizler de Japonya\'nın ileri bir seviyede olduğu anime sektöründe gelecekte Beşiktaş ile ilgili olarak da projelerimiz var. Aslında bugün ayrıntılarını paylaşamayacağımız birçok proje var. Hızlı bir şekilde projeleri hayata geçirip sizlerle de paylaşmayı umuyoruz. Bizde önemli olan gönüllerin bir olması, Beşiktaş ile öyle olduğunu hissettik. Bu yüzden \'Come to Beşiktaş\' üste çıktı ve bugün buradayız\" şeklinde konuştu. Öte yandan bir basın mensubunun esprili bir şekilde sorduğu, \"Türkiye\'de de medya kuruluşu açıp bizden yararlanmak istemez misiniz?\" sorusu üzerine ise Mainichi Yönetim Kurulu Üyesi, \"Bilgi verdiğimiz gibi dünyanın birçok noktasında medya olarak çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde Beşiktaş ve Türkiye ile ilgili birçok proje yapacağız. Bilgiye ihtiyacımız olacak, o aşamada elbette sizlerden yardım isteyeceğiz\" yanıtını verdi.