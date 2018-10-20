(Görüntülü) Bergama'da duvar çöktü: 2 ölü, 3 yaralı (2)

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama ilçesinde, pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti, pamuk balyalarının altında kalan 3 işçi ise yaralandı. Balyaların altından çıkarılıp hastaneye kaldırılan işçilerden 1\'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Bergama\'ya 2 kilometre mesafedeki kırsal İslamsaray Mahallesi\'ndeki 3\'üncü Sanayi Sitesi\'nde bulunan Korlar Tarım Ürünleri Şirketi\'ne ait pamuk deposunda meydana geldi. İddiaya göre, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Deponun bitişiğindeki Enerji A.Ş.\'ye ait tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı. İşçilerden 2 çocuk annesi Hülya Duraç (43) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak, duvar ve pamuk balyalarının altından çıkartılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Necla Davulcu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer 3 işçiden Esra Yılmaz\'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.



Bergama Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Gönenç, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğulları ve AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hakan Koştu da olay yerine gelerek, bilgi aldı. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.



Yıkılan duvar altında kalarak yaşamını yitiren Hülya Duraç\'ın, mide küçültme ameliyatı olan eşi Cüneyt Duraç\'ın da geçen Kurban Bayramı\'nda hayatını kaybettiği öğrenildi.