(Görüntülü) 'Beni cuma namazına götür' diyen çocuğa validen sürpriz

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve birlikte cuma namazına gitmeyi öneren ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu\'ya sürpriz yaptı. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazına, ardından da yemeğe gitti.



Haki Yener İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Tolgacan Zorlu, sosyal medya üzerinden ulaştığı Ordu Valisi Seddar Yavuz\'a, \'Bir cuma günü beni de cuma namazına götürür müsünüz lütfen\' isteğinde bulundu. Okula giden Vali Yavuz, makam aracına aldığı çocukla cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti. Vali Yavuz, cuma namazı sonrası ise çocukla birlikte yemek yedi.



İlk defa böyle bir taleple karşılaştığını ve kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, \"Tolgacan’ı okulundan alarak birlikte cuma namazı kılma talebini yerine getirdik. Bizim işimiz gönüller almak, gönüller yapmak, insanlarımıza değerli olduğunu hissettirmektir. Sosyal medyadan bizlere ulaşan vatandaşlarımıza elimizden geldiğince cevap vermeye istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün Tolgacan’ın yüzündeki tebessümün sebebi olabildiysek ne mutlu bize\" dedi.



Tolgacan Zorlu ise, \"Beni kırmayarak talebimi yerine getiren ve beni çok mutlu eden vali amcaya teşekkür ediyorum\" diye konuştu.