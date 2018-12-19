(Görüntülü) Belkıs, doktor olup bağışçısının hayalini gerçekleştirecek

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - KONYA\'da yaşayan, 10 yaşındaki Belkıs Göv\'e 1 yıl önce siroz teşhisi koyuldu. Doktorlar karaciğer nakli olması gerektiğini söyleyince anne baba gönüllü oldu ancak tıbbi nedenlerle organ veremediler. Bunun üzerine organ arayışına girilen küçük kıza trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 9 yaşındaki bir çocuğun karaciğeri nakledildi. Organları nakledilen çocuğun doktor olmak istediğini öğrenen küçük Belkıs ise onun hayallerini gerçekleştirmeye karar verdi ve \"Doktor olup bağışçımın hayalini gerçekleştireceğim\" dedi. \'CAN\'IM OLUR MUSUNUZ\' DEDİ ORGAN BULUNDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi\'ne annesi Yasemin (27) ve güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Serkan Göv (34) ile gelen küçük Belkıs Sağlık Bakanlığı\'nın Ulusal Organ Bekleme Sırası\'na alındı. Organ nakil merkezinde bulunan ve organ bağışına dikkat çekmeyi hedefleyen \'Can\'ım olur musunuz?\' afişi önünde fotoğraf çektiren Belkıs Göv trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 9 yaşındaki bir çocuğun organlarıyla yaşama tutundu. \'SEVİNCİ HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞADIM\' Dualarının 15 gün sonra kabul gördüğünü, telefonla gelen \'organ bulundu\' haberiyle anladığını söyleyen küçük Belkıs, \"Sevinci ve hüznü aynı anda yaşadım. Organları bağışlanan, benim gibi hayalleri olan bir çocukmuş. Doktor olmayı istiyormuş. Onun karaciğeri ile hayata tutundum, artık ben de onun hayallerinin peşinden gidip onun istediği gibi bir doktor olmak için çalışacağım. Hayallerini ben gerçekleştireceğim\" dedi. \'ELİ ÖPÜLESİ İNSANLAR\' Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Belkıs\'a 29 Kasım günü nakil operasyonunu gerçekleştirdiklerini, şimdi ise taburcu ettiklerini söyledi. Organları bağışlayan ailenin, eli öpülesi insanlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, \"Acılarını bir kenara bırakıp çocuğunun organını bağışlayan insanlar bence bu ülkenin en gururlu ve onurlu insanlarıdır\" dedi. Prof. Dr. Aydınlı, \"Bu yıl itibariyle 11 çocuğa karaciğer nakli yaptık. Bunların 7\'si organları bağışlanan çocuklarımızdan aldığımız organlarla gerçekleştirilen nakiller. Çocuklarımız rahatsız, bizler çocuklarımızın sağlığına kavuşması için organ bağışı istiyoruz. Bu çağrılarımız karşılıksız kalmıyor. Ülkemiz insanlarına bu durum anlatılabildiğinde karşılığı olacağına inanıyorum. Pediatrik nakiller özellikle sıkıntılı ve zor nakillerdir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, bu tür ameliyatların kolaylıkla yapılabildiği bir merkezdir\" diye konuştu. 2018\'DE 30 ÇOCUĞA BÖBREK 11 ÇOCUĞA KARACİĞER NAKLİ YAPILDI Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal ise Belkıs Göv\'ün 5-6 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde takiplerinin yapıldığını belirterek, \"Anne ve babası tıbbi engeller nedeniyle verici olamadı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bekleme Sırası\'na kaydettik. Kısa süre sonra da beyin ölümü gerçekleşen başka bir çocuğun organı Belkıs Gök\'e nakledildi. Belkıs merkezimize geldiğinde duvardaki afişler onun dikkatini çekti ve afişler önünde fotoğraf çektirmek istedi. Bu yıl sloganımız olan \'Can\'ım olur musun\' yazılı afişimizin önünde fotoğraf çektirdi. Bundan 15 gün sonra dileği yerine geldi\" dedi. Organ bekleyen çok sayıda çocuk olduğunu kaydeden Bilal, \"Merkezimizde çocuk hastalara önemli sayıda nakil gerçekleştiriyoruz. 2018 yılı içinde 30 çocuğa böbrek nakli gerçekleştirdik. Bunların yarısı beyin ölümü gerçekleşen çocuklardan bağışlanan organlarla yapıldı. 11 çocuğa karaciğer nakli yaptık. Bu nakillerin de yüzde 70\'i beyin ölümü gerçekleşen çocuklardan yapılan bağışlarla gerçekleşen nakiller. Tüm çocuklarımızın sağlıklı ve uzun ömürlü olmalarını istiyoruz. Fakat kaybedilen çocuklarımızın organları bağışlanırsa Belkıs gibi organ bekleyen çok sayıda çocuğa umut olarak, can olarak dönüyor\" diye konuştu.