(Görüntülü) Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 24 adaylığına destek

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın 10 numarası Younes Belhanda, Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) adaylık süreci için oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda sözlerine yer verilen Belhanda, Türkiye\'de çok güzel bir sezon geçirdiğini ve ülkenin altyapı olarak çok geliştiğini söyledi.



Belhanda, \"Türkiye\'de çok güzel bir sezon geçirdim. Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. Türkiye çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke. Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Avrupa\'da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. Türkiye\'deki tüm stadyumlarda oynadım ve Fransa\'da, Almanya\'da hatta Avrupa\'daki tüm standartlar buradaki stadyumlarda da mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum\" ifadelerini kullandı ve TFF\'nin adaylık sloganı olan \'Birlikte Paylaşalım\'ı söyleyerek sözlerini noktaladı.