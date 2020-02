(Görüntülü) Belemedik kamp ve doğa turizmine hazırlanıyor

Malik GÖDELİNER-Onur Can BOLAT POZANTI,(Adana),(DHA) ADANA\'nın Pozantı ilçesi Belemedik mahallesinde bulunan mesire alanı, \'Belemedik Doğal Park Alanı\' olarak kamp ve doğa turizmine hazırlanıyor. Yaz ve kış mevsimlerinde her hafta sonu yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan Belemedik Vadisi, son yıllarda doğa gezi kulüpleri, düğün fotoğrafçıları, otomobil tutkunları, dizi ve film yapımcıları ile fotoğraf sanatçıları için gözde mekan haline geldi. Giderek artan ilgiyi taçlandırmak istedikleri belirten Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, \'Belemedik Doğal Park Alanı\' adını verdiği bölgeye kır lokantası, sosyal tesisler, kamp ve piknik alanları, yürüyüş alanları kazandırmak için kolları sıvadı. Barbekü ve piknik masaları ile donatılacak alanda ayrıca gruplar çadır kampı da yapabilecek. YAZ-KIŞ ZİYARET EDİLİYOR Belemedik\'in yazın Adana\'nın sıcağından kaçan, kışın işe kar keyfi yapmak isteyenlerin akınına uğradığını anlatan Başkan Mustafa Çay, Biz de bu ilgi üzerine burayı sadece bir Belemedik doğal parkı yapmak değil, aynı zamanda bu mekanlarında canlılığıyla insanların ilgisini arttırmak istedik. Bu güzel doğanın bozulmaması, ateş yakarak kirlenmemesi için de buraya barbeküler ve piknik masaları konacak yaza her şey hazır olacak. Belediye olarak Devlet Demir Yolları\'ndan kiraladığımız mekanda kafeterya yapıyoruz. Karavan kampçıları için, park merkezleri kuracaz. Böylece günü birlik ve bir kaç günlük kurulacak kamplar için alanlar oluşturacağız. Tur firmaları doğa turları yapıyor. Bu da gösteriyor ki hedefimiz doğru, yolumuz doğru ve inşallah Pozantı ve Belemedik turizmdeki hakettiği değeri bulacak. Pozantı\'da farklı bir turizm anlayışını, doğa turizmini Adana\'ya kazandırmış olacağız dedi.