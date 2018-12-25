(Görüntülü) Belediye kar yağışına karşı anonsla vatandaşları uyardı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman\'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle belediyenin merkezi anons sisteminden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Kentte çarşamba ve perşembe günü yer yer kar şekilde yağış ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Belediyenin merkezi anons sisteminden vatandaşlar olası buzlanma ve don olayları ile kar yağışına karşı uyarıldı. Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu olası kar yağışına karşı belediye olarak gerekli önlemlerin alındığını belirterek, Bütün yurtta olduğu gibi Adıyaman\'a da metroloji tarafından uyarılar yapıldı. Bizde belediye olarak uyarılarımızı yapıyoruz. Yoğun bir yağmur ve arkasından kar yağışı bekleniyor. Belediye olarak bütün ekipmanlarımızı hazırlıyoruz. Gerektiği zaman buzlanmalara karşı tuz stoklarımız hazır. İnşallah bir felaketle karşılaşmayız. Kar yağışında bir yoğunluk olduğu zaman tüm ekiplerimiz gerektiği zaman karayolları ve Özel İdarenin de ekipleri ile imkanlarımızı birleştirerek bütün Adıyaman\'da kış şartlarında olumsuzluklarını birlikte atlatmak için çalışma yapacağız. Bu arada her vatandaşımızın da bireysel olarak kendi tedbirlerini almaları gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımıza uyarılarımızı yaptık belediye ekiplerimizi de alarma geçirdik hepsi teyakkuzda bekliyor. İnşallah bu kışı bir olumsuzluk olmadan atlatacağız dedi.