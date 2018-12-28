(Görüntülü) Belediye başkanından 'Makam Taksi' uygulaması

TOKAT?ın Turhal ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, mesai saatleri sonrası makam aracıyla vatandaşlara taksi hizmeti veriyor. Bu sayede konuştuğu vatandaşların memnuniyet ve şikayetlerini dinliyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, belediyedeki mesaisi bittikten sonra makam aracının sürücü koltuğuna geçip duraklarda, pazarda veya alışverişten dönen vatandaşları evlerine bırakıyor. Başkanı sürücü koltuğunda gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşıyor.

Vatandaşlarla bu uygulama sayesinde sohbet etme fırsatı bulduğunu belirten Başkan Bekler Zaman zaman vatandaşlarımızla bir araya gelebilmek için makam arabasıyla vatandaşlarımı yollardan alıyorum ve gidecekleri yerlere götürüyorum. Vatandaşlarımız belediye başkanını makam koltuğunda değil de direksiyonun başında gördüğü zaman ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını söylüyorlar. Ben onları gidecekleri yere götürünceye kadar da onlara \'Belediye Başkanından memnun musunuz Hükümetimizden memnun musunuz Bir şikayetiniz var mı Mahallenize hizmet geldi mi\' şeklinde sorular soruyorum. Bu şekilde birinci elden vatandaşlarımızın hem memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz, hem de varsa bizimle ilgili şikayetleri onu da kendi kulaklarımızla duymuş oluyoruz dedi.

\'TALEPLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ\'

İnsanların görüş ve önerilerini direkt kendi ağızlarından duymanın farklı olduğunu ifade eden Bekler, Bizim gibi bu makamlarda bulunan insanlar bazen direkt vatandaşla temas kuramayabiliyor. Hep etrafındaki insanlar hizmetlerin iyi olanlarını belediye başkanına anlatıyorlar. Takdir ve teşekkürlerini sunuyorlar. Ancak vatandaşlar baş başa belediye başkanıyla kaldığı zaman hem şikayetlerini dile getirebiliyor, hem de taleplerini dile getirebiliyor. Biz bu talepleri değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın özel taleplerini de yerine getirmiş olacağız. Ben bu uygulamayı bundan sonra sık sık yapmaya devam edeceğim inşallah diye konuştu.