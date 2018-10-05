(Görüntülü) Bekçilik yaptığı gasilhanede öldü

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, Hasan Gürbüz (69) bekçiliğini yaptığı cami gasilhanesinde ölü bulundu.



Öğleden sonra Tuğsuzlar Camisine namaz kılmaya gidenler, abdest almak istedikleri sırada gasilhane bekçisi Hasan Gürbüz\'ü hareketsiz yatarken gördü. Vatandaşlar, çağrılarına cevap vermeyen Gürbüz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbara gelen ekiplerin kontrolünde Gürbüz\'ün öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Gürbüz\'ün cenazesi otopsi için morga gönderildi.



Gürbüz’ün öldüğünü duyarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

