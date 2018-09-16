(Görüntülü) Bebekler, emekleme olimpiyatlarında nefes kesti

İSTANBUL, (DHA) – Emekleme Olimpiyatları’nda bebeklerin yarışında keyifli anlar ortaya çıktı. 70 bebek ilk 3’e girmeye çalışırken, şampiyon ise Cemre Tokgöz bebek oldu.





Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Ödüllü Emekleme Olimpiyatları Yaşam Vadisi’nde yapıldı. Etkinlikte 70 bebek ilk üçe girebilmek için emekleme konusundaki tüm hünerlerini gösterirken anne babalar da bebeklerinin emekleyerek bitiş çizgisine gelmesi için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülere ve heyecan dolu anlara sahne olan olimpiyatların birincisi Cemre bebek oldu.





BİRİNCİNİN ÖDÜLÜ ÇEYREK ALTIN





Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü’ndeyaşayan bebekli aileleri bir araya getirip sosyalleştirmek için düzenlenen Ödüllü Emekleme Olimpiyatları, büyük küçük herkesi Yaşam Vadisi’nde buluşturdu. Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerinin şarkıları eşliğinde, Yaşam Vadisi’nin eşsiz doğasında yapılan Emekleme Olimpiyatları hem bebekler hem anne babalar hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne oldu. Beylikdüzü Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Ömer Şatır’ın da katılarak ailelerin heyecan ve mutluluğunu paylaştığı yarışmanın sonunda, birinciye çeyrek, ikinci ve üçüncü olan bebeklere gram altın verildi.





Selin Nilay Tokgöz ve Okay Tokgöz’ün kızları Cemre Tokgöz bebek birinci olurken, Tokgöz Ailesi çok mutlu olduklarını ve Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini söylediler.





“BÜTÜN FAALİYETLERİMİZ ARTTI”





Beylikdüzü Belediyesi Başkanvekili Ömer Şatır, çocukların ve gençlerin arasında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Beylikdüzü’nde bu güzel organizasyonlar 4,5 yıldır devam ediyor. Ekrem İmamoğlu başkan olduktan sonra bütün faaliyetlerimiz arttı. İnsanlarımızda bu faaliyetlere katılıyor ve katılım şu an inanılmaz yoğun” dedi.