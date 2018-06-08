(Görüntülü) 'Bebek' rüyası gerçek oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 28 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan Fahrettin ve Emine Çakan çifti, koruyucu ailelik uygulamasıyla bebek sahibi oldu. Oğullarının olacağını rüyasında gördüğünü belirten Emine Çakan, \"Rüyamda sahilde bir erkek çocuğun bisiklet sürerek bana doğru geldiğini gördüm\" dedi. Antalya\'da pazarda kıyafet satarak geçimlerini sağlayan Fahrettin (49) ile Emine (43) Çakan çifti, 28 yıllık evlilikleri süresince çocuk sahibi olmak için tüm yöntemleri denedi. Doktorların çocuklarının olamayacağı yönündeki açıklamasının ardından çaresiz kalan aile, koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdürlüğü\'ne başvurdu. Gerekli evrakın tamamlanmasının ardından aile beklemeye başladı. \'OĞLUMU RÜYAMDA GÖRDÜM\' Hayata dair tüm umutlarını yitirdiklerini ve artık günübirlik yaşadıklarını belirten Çakan çifti, sevinçli haberi 7 ay önce aldı. Bir cuma gecesi gördüğü rüya ile sevinçli haber alacaklarından emin olduğunu belirten Emine Çakan, “Rüyamda sahilde bir erkek çocuğunun bisiklet sürerek bana doğru geldiğini gördüm. İki Milli Piyango bileti alıyordum ancak son rakamları aynı oluyordu. O gecenin sabahında pazara geldik ve eşime bilet aldırdım. Rasgele çektik ve son iki rakamları aynı çıktı. O günün akşamına da Yusuf Umut\'u kucağımıza aldık\" dedi. 7 aylık sürede hayata yeniden başladıklarını ve heyecanlarını yeniden kazandıklarını anlatan koruyucu baba Fahrettin Çakan, çocuk sahibi olmak için servet değerinde para harcadıklarını, ancak sonuç alamadıklarını ifade etti. Akşamları eve koşarak gittiğini sabahları ise pazara giderken istemeyerek gittiğini belirten Çakan, “Sevinçli haber geldiğinde pazardaydık eşimle satış yapıyorduk. Hemen eşime \'Topla tezgahı satış bitti. Oğlumuzu almaya gidiyoruz\' dedim. 7 aydır Mehter Marşı\'yla işe gidiyorum, akşam eve İzmir Marşı\'yla dönüyorum. Hayata yeniden başladık\" dedi. 7 aylık Yusuf Umut\'u bugün ilk defa pazara getiren Çakan ailesi, hem satış yapıp hem de minik Yusuf\'la ilgilendi. Pazar tezgahı üzerinde uyuyan Yusuf Umut, ailenin durumunu bilen pazarcı esnafının da ilgi odağı oldu.