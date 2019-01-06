T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) BB Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ  ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü akşam saatlerinde yaptığı idmanda tamamladı

06 Ocak 2019 23:52

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ  ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek\'te sürdüren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü akşam saatlerinde yaptığı idmanda tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, idmana koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman dar alanda yapılan pasla devam etti. Minyatür kalede yapılan maçın ardından idman taktik çalışma ile son buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANAli DANAŞDHASpor Toto Süper LigAntalya BelekBüyükşehir Belediye ErzurumsporTeknikMehmetBB ErzurumsporIsınmaMinyatür
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24