(Görüntülü) B.B Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından

Salih TEKİN ERZURUM,(DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda B.B Erzurumspor\'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

B.B Erzurumspor deplasmanının zor olacağını bildiklerini belirten Erol Bulut, Zor bir deplasmanın bizi beklediğini biliyorduk. Kendi evinde gerçekten çok baskılı oynayan bir ekip Erzurumspor. Daha önceki maçlarda gösterdi. Erzurumspor müthiş taraftarı olan bir takım. 15-20 dakika zorlandık. Daha sonra oyunda dengeyi kurduk. Ancak basit bir hatayla gelen penaltı golüyle geri düştük. İkinci yarı gol atmamız gerekiyordu. İkinci yarıda baskılı oynadık düşündüklerimizi sahaya yansıttık. İyi işler yaptık, rakip birkaç pozisyon buldu. Bir iki değişiklik yaptık, Erkan\'ı aldık daha ofansif yönde işler yapmaya başladık. Bulduğumuz golle oyunu 1-1 getirdik. Oyun lehimize dönmeye başladı. Attığımız 2 gol de güzeldi. Güzel bir galibiyet aldık, futbolcularımı kutluyorum diye konuştu.

BİTİRİCİLİK SIKINTIMIZ VAR

İç sahada oynadıkları maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Özdilek, üretkenliğin iyi ancak bitiriciliğin kötü olduğunu belirtti. Maç öncesi düşüncelerinin çok farklı olduğunu vurgulayan Özdilek, İyi bir takımı karşı oynayacağımızı biliyorduk. Bunu bilerek maça hazırlandık. Maçın ilk 15-20 dakikasında pozisyonlarımız vardı. Bu dakikalarda işi bitirebilirdik. Rakibin fişini çekebilirdik. Penaltıyla öne geçtik, akabinde ilk yarıyı 1-1\'de bitirebilirdik. Biraz daha dengeli oyun üreterek oynamaya çalıştık. İlk yarıya 1-0\'lık sonuçla bitirmek içeri moralle girmek bizim için önemliydi. Ancak ikinci yarı bizi biz yapan değerlerin çok uzağındaydık. Üretkenliğimiz, mücadele gücümüz, sorumluluk almadaki beceriksizliğimiz vardı. 1-1\'den sonra Lokman\'ın golü olsa, farklı olabilirdi. Maçın ikinci yarısında çok hak ettiğimizi söyleyemem. Rakiplerden daha fazla pozisyona giriyoruz ama bitiricilik sıkıntımız var. Rakibin iki pozisyonu var onu da golle neticelendirdi. Dolayısıyla kazanmak bizi moral açısından, güven açısından yukarı taşıyacaktı. Ama evimizde kaybettiğimiz puan beklediğimiz kayıp değildi. Ancak mücadeleye devam. Eksikler belli, üretkenliğimizde sorun yok bitiricilikte sıkıntı var. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Vazgeçmek yok mücadeleye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.