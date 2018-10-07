(Görüntülü) BB. Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Bakkal: \"Futboldan keyif almadım\"



Özdilek: \"Verdiklerimizin karşılığını aldık\"



Turgay İPEK /ERZURUM,(DHA)





Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Maçtan sonra değerlendirmede bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futboldan keyif almadığını söyledi.



BAKKAL: \"FUTBOLDAN KEYİF ALMADIM\"



Erzurum\'a 5\'te 5 yapma hedefiyle geldiklerini ifade eden Mesut Bakkal, \"İki taraf içinde kötü bir maç, üretkenliği olmayan bir futbol ve ben keyif almadım. İkinci yarıya biraz daha iyi başlayan Erzurum kazandı, tebrik ediyorum. Kazandığımız 4 haftadan sonra beşinci maçımızdı. Hedef 5\'te 5 yapmaktı. Ama bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. İki sakat çıktı. Böyle bir maç bu maç bize yakışmadı. Nasıl ki 4\'te 4 yaptıysak burada beşinci maçı da kazanmamız gerekirdi. Üretkenliğimiz yoktu, önde top tutamadık. İki takım için de kısır maçtı. BB Erzurumspor ilk galibiyetini aldı. Maç için söylenecek fazla bir şey yok. Futbol adamları olarak daha güzel maçlar izletmek zorundayız\" diye konuştu.



ÖZDİLEK: \"VERDİKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK\"



Galibiyet hasretiyle maça çıktıklarını belirten BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, bunun takım üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. İlk 45 dakikada futbolcuların üzerindeki baskının net gözlendiğini ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:



\"Kilitlenen oyunda bireysel özelliklerimizi sahaya yansıtamadık, ama rakibe de pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuncularla rakibi geriye itmek gerektiğini konuşarak biraz daha önde oynamayı düşündük. Bunda başarılı olduk, koşu kalitemiz çok daha iyi sprintlerimiz daha yukarda ama yeterli değil. Biraz daha yukarılara taşımalıyız. 5 günlük süreçte verdiklerimizin karşılığını almada sağlıklı bir hafta geçirdiğimizi düşünüyorum, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kendilerine takım arkadaşlarına inandılar.\"



Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Özdilek, daha aktif olmalarını istedi. İkinci yarıda taraftarın iç saha avantajını hissettirdiğini ifade eden Özdilek, takım olarak bitirici vuruşlarda sıkıntıları olduğunu bildirdi. Maçın hikayesinin kaybetmemek üzerine kurgulandığını vurgulayan Özdilek, \"Alınan galibiyet oyuncuya camiaya hayırlı olsun. İşimiz bitmedi sadece bir tane maç kazandık. 26 maç var. Lige dahil olma adına kazanılması gereken müsabakaydı. Bu maçın hikayesi kaybetmemekti. Kaybetmemek üzerine bu kurguyu kurduk. Elimde sihirli değnek yok, bir çok şeyi değiştiremem. 5 günde saha içi saha dışı çok şeyi değiştirdik. Ancak bu yeterli değil, koşu kalitemizi yukarılara çıkarmalıyız. Bugün bunun mesajını verdik\" diye konuştu.



Taylan\'ın attığı golü müthiş olarak değerlendiren Mehmet Özdilek, antrenmandaki gollerinin aynısını attığını söyledi.