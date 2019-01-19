(Görüntülü) B.B Erzurumspor - Atiker Konyaspor maçının ardından -2

Salih TEKİN ERZURUM,(DHA)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanından 2-1\'lik galibiyetle ayrılan Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Aykut Kocaman, soğuktan şikayetçi oldu. Zemin ve soğuk havanın maça damga vurduğunu söyleyen Kocaman, kurgudan ziyade doğaçlama pozisyonların yaşandığı bir oyun akışının yaşandığını belirtti.



Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında B.B Erzurumspor sahasında Atiker Konyaspor\'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



B.B Erzurumspor maçının zor olacağını düşündüklerini vurgulayan Kocaman, İlk yarı planladığımız bir oyun anlayışını sergiledik. Yön belirlemeye çalışan takımlardan biriyiz. Bu maçta bizim yönümüzü belirleyecek bir karşılaşmaydı. Kazanma odaklı takımız, iyi futbol, güzel futboldan ziyade daha fazla, daha çok puan, daha çok maç nasıl kazanırız amacında bir takımız. İlk yarı planladığımız gibi geçti. İstekli bir takımı kalemize fazla yaklaştırmadık, sonra özellikle ilk yarının sonlarından itibaren kontrolü ele geçirdik. Devreyi önde bitirmeyi başardık. İkinci yarıya biraz daha öne gitmeyi isteyerek başladık. Biraz daha üstün oynadık, kornerden bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Takımların o anki haline bakıldığı zaman maç bitti dendiği anda Serkan sezonun nazarlık olabilecek şekilde yediği golle oyundaki kontrolümüz kayboldu. BB. Erzurumspor, direk toplarla kalemize gelmeye başladı. Kazanma odaklı olmak istiyoruz bu şekilde kendi adımıza son derece mutlu olduğumuz söylenebilir diye konuştu.



Kocaman, basın mensuplarının Yatabare\'nin B.B Erzurumsor\'a transferinin ise konunun kulüpler arasında görüşüleceğini henüz kendisine bir bilgi ulaşmadığını söyledi. Kocaman, B.B Erzurumspor\'un öncelikle Konyaspor yönetimiyle konuşmaya başlamasını istedi.



MEHMET ÖZDİLEK RAKİBİN 2 POZİSYONU GOL OLDU



Ligin ikinci yarısına kazanarak başlamak istediklerini söyleyen B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Ligin ikinci yarısına başlarken kendi evimizde kazanarak başlamak en büyük dileğimizdi. Rakibin özellikle birlikte oynama alışkanlığı olan çok iyi bir takım olduğunu ifade ettik. Oyuna başladığımız süreçte oyuna hakimdik. Kapanan bir oyunda rakibi açmaya çalıştık. Aslında rakibin ilk 45 dakikada, 90 dakika içerisinde pozisyon diyebileceğimiz iki pozisyonu vardı, ikisi de gol oldu. Birinci gol top bizdeyken baskı yokken rakibe pası attık, etkili oyuncuları var ilk yarıya 0-0 girmek varken, mağlubiyetle girdik. Bu bizi psikolojik olarak etkiledi. Devre arasında oyuncularımıza sonucu değiştireceğimizi ifade ettim. İkinci yarı başladıktan sonra bir anda duran toptan alakasız bir topla yedik. Akabinde gol bulmamız oyuna dâhil olma anlamında iyiydi. Son vuruşlardaki beceriksizlik bir çok şeyi etkiledi, oyuna ortak olma adına oyuncuların mücadelesinden memnunum. Teslim olmadık, Kaybetmek, moral anlamında bizi üzdü şeklinde konuştu.



BEŞİKTAŞ MAÇINA YOĞUNLAŞACAĞIZ



Mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Özdilek, Bu maçı unutup Beşiktaş maçına yoğunlaşacağız. Ligde bu tür dalgalanmalar olacak. İçerde bunu yaşamak bizi sıkıntıya sokacak, ama geldiğim gün itibariyle söylemiştim bizde bu dalgalanmaların içinde olacağız. Bir maç kaybettik. Önümüzdeki Cuma günü maç oynayacağız. Bu maçın etkisinden kurtulup deplasmandaki Beşiktaş maçına yoğunlaşacağız. Ligde herkes herkesi yenebilir. Kaybettiğimiz maçlarda rakiplerin gerisinde kalmadık hep öndeyiz istatistiklerde. Topa sahip olmada, pozisyon üretmede öndeyiz diye konuştu.



Takıma en az 2 tane forvet oyuncusu gerektiğini bu konuda çalışmaların sürdüğünü anlatan Özdilek, teklif yaptıkları futbolcuların gelmek istemediklerini belirtti. Kulüpte yaşanan seçimin transfer çalışmalarını da geciktirdiğini ifade eden Özdilek, yeni transferleri 1 Ocak\'ta başlayan kampa almak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi.