T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bayrampaşa'da ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BAYRAMPAŞA 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

19 Ocak 2019 15:36

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BAYRAMPAŞA \'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı. Olay, Terazidere Mahallesi\'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan Hakan Güneş (15), Cuma Çiftçi (22) Yakup Yılmaz (17) ile Ümit Güneş (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Hakan Güneş , Cuma Çiftçi ve Yakup Yılmaz ölürken Ümit Güneş hastaneye kaldırıldıı. Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 kişinin cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Bitlis\'in Mutki ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHABAYRAMPAŞAAdli Tıp KurumuOlay Terazidere MahallesiHakan GüneşCumaYakup YılmazGüneşAdli Tıp KurumunaCenazelerin Bitlis Mutki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24