(Görüntülü) Bayramiç'te bal kabağı üreticisinin yüzü güldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı bal kabağıyla ünlü Serhat köyünde, yılbaşı öncesi üreticiler mutlu. Yetiştirdikleri 5 ila 30 kilo ağırlığında değişen bal kabaklarını, toptancıya kilosu 1,5 TL\'ye, pazarda ise 2 TL\'ye satan köylüler, yılbaşı öncesi önemli gelir elde etti. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl hem kaliteli hem de daha verimli olan balkabaklarının kilosu geçen yıl toptancılara 75 kuruş, pazarda ise 1 TL\'ye alıcı bulurken bu yıl fiyatın 2 kat artması üreticinin yüzünü güldürdü. Kazdağları eteklerinde kalan Serhat köyünde yetişen kestane bal kabakları, kabak tatlısı olarak yılbaşı akşamı sofralarda yerini almaya hazırlanırken, toptancılar Serhat köyünün yolunu tuttu. Köyde 5 ile 30 kilo ağırlığındaki balkabakları toptancılar tarafından kilosu 1.5 TL\'ye satın alınıyor. Buradan da Türkiye\'nin büyük şehirlerine satılmak üzere götürülüyor. Toptancıların büyük rağbet gösterdiği bal kabağı satışı üreticileri memnun ediyor. Üretici, toptan satısın yanında ilçe pazarında bal kabaklarını kilosu 2 TL\'den satarak gelir elde ediyor. Serhat köyünde kabak yetiştiriciliği yapan Hayati Engin (43), \"Köyümüzün kestane bal kabağı yörede lezzetiyle ünlenmiştir. Bal kabaklarımız artan talep nedeniyle kilosu 1,5 TL\'den toptancı tarafından alınıyor. Köyümüzün tamamına yakını bal kabağı yetiştiriciliği yapıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla fiyatların artması hepimizin yüzünü güldürdü\" dedi.