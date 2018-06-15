(Görüntülü) Bayramda plajlara akın ettiler (Havadan)

Ali AKSOYER - Özden ATİK - Güven USTA- Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da Ramazan Bayramının ilk günü plajlar doldu taştı. Havanın da güzel olmasıyla İstanbullular plajlara akın etti. Küçükçekmece\'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktan nasibini aldı. Plaja gelen yüzlerce kişi güzel havada denizin tadını çıkarttı. Bayramın ikinci ve üçüncü günü plajların daha da kalabalık olması bekleniyor. İstanbul\'da 1 Haziran tarihinde sezon açılısı yapan plajlar, Ramazan ayı olması nedeniyle boş kalmıştı. Ramazan ayının bitmesiyle birlikte İstanbul plajlarına adeta akın başladı. Ramazan bayramının ilk günü 30 dereceyi bulan sıcağın ardından plajlar öğle saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Küçükçekmece\'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktan nasibini aldı. Öğle saatlerinden itibaren dolan plajda İstanbullular denizin ve güneşin tadını çıkarttı. Plajdaki cankurtaranlar ise gün boyu görev yaparak ellerindeki megafonlarla vatandaşları dikkatli olmaları ve fazla açılmamaları konusunda uyardılar. Vatandaşlar da sıcaktan bunaldığı için sahile geldiklerini söyledi. Şile\'de benzer manzara vardı. Sıcaktan bunalanlar Şile sahiline akın etti. 481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR İstanbul\'da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramının ardından plajların daha da kalabalıklaşması bekleniyor.