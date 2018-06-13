(Görüntülü) Bayrama özel kahve kuyruğu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)KAYSERİ\'de, Ramazan Bayramı\'nda misafirlerine kahve ikram etmek isteyen vatandaşlar, kuru kahvecilerin önünde kuyruklar oluşturdu. Kahveci İlhan Billur, normal günde 1000 kilo, bayramlarda ise 3000 kilo kahve sattıklarını söyledi. Bayramların vazgeçilmezlerinden olan kahve ikramı nedeniyle kuru kahvecilerde yoğunluk yaşanıyor. Merkez Melikgazi ilçesi Millet Caddesi?nde hizmet veren, kentin tanınmış kuru kahvecilerden İlhan Billur, her yıl olduğunu gibi yine bayram öncesi yoğunluk yaşandığını söyledi. Babasının 1960 yılında kurduğu işletmeyi kardeşleriyle birlikte devam ettirdiğini ifade eden Billur, gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti. Billur, \"Bayramlarda adetidir kahve ikramı. Bu nedenle işlerimizde yoğunluk var. Bizi işimizi özenle yapıyoruz. Çiğ kahvenin alımından, çekmesine, kavurmasına, paketlemesine kadar her şeye dikkat ediyoruz. Çektiğimiz anda sıcak sıcak kahveyi müşterimize veriyoruz. Başta Almanya olmak üzere yurt dışına da satışlarımız oluyor. Oralardan da yoğun talep var\" dedi. Kahvenin kilosunu bu yıl 40 liradan satışa sunduklarını kaydeden Billur, normal zamanlarda günde yaklaşık 1000 kilo kahve sattıklarını, bayram öncesinde ise bu rakamın günde 3000 kiloya çıktığını söyledi. Diğer yandan sıcağa ve oruca rağmen bayram kahvesiz olmaz diyenler de kuyrukta kahve alabilmek uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.