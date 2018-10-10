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(Görüntülü) Bayram için ülkelerine giden 26 bin Suriyeli döndü

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- KURBAN Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşleri devam ederken, dönenlerin sayısının 26 bine ulaştığı bildirildi

10 Ekim 2018 19:23

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- KURBAN Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşleri devam ederken, dönenlerin sayısının 26 bine ulaştığı bildirildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden bugüne kadar dönenlerin sayısı 26 bine ulaştı. Kurban Bayramı’nda, Pasaport, Geçici Koruma Kimlik Belgesi  ile aldıkları randevudan sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 46 bin Suriyeli ülkesine giderek yakınları ile bayramlaştı. Dönüşleri 31 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek dönüşlerde bugüne kadar 26 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi.

Bu arada bazı Suriyelilerin  güvenli bölge olan İdlib’e gidişleri de devam ediyor.

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