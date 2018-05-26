T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bayram için 10 bin Suriyeli ülkesine döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli’den 10 bini geçiş yaptı

26 Mayıs 2018 14:21

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli’den 10 bini geçiş yaptı. Suriyeliler, Kilis Valiliği\'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. İşlemleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilen ve online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli\'den 10 bininin ülkesine geçtiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHA KİLİSSınır KapısıRamazan BayramıSuriyelidenSuriyeliler Kilis ValiliğiHaziranSuriyenin Azez Mare Soran AktarinAfrin CerablusEl BabSuriyeli
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24