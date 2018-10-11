(Görüntülü) Bayim Olur Musun fuarı kapılarını açtı

İSTANBUL, (DHA) - YERLİ ve yabancı markalar 16\'ncı kez başlayan Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda fırsat kovalayacak. 14 Ekim tarihine kadar sürecek fuara 500 marka ve 40 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye BakanYardımcısı Dr. Nureddin Nebati, \"Kamu ve özel sektör, hepimiz kol kola girerek markalarımızı daha da güçlü hale getireceğiz\" dedi.





CNR Fuar Merkezi’nde 16’ncı kez kapılarını açan \'Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na, eğitimden gayrimenkule kadar pek çok alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar büyük ilgi gösteriyor. Fuar kapsamında markasını büyütmenin yollarını arayan firmalar 14 Ekim tarihine kadar işbirliği anlaşmaları ve birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarın açılışına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem ve marka temsilcileri katıldı.





İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 27 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen fuara bu yıl 500 yerli ve yabancı marka katılıyor ve 40 bin ziyaretçi bekleniyor. Bu yıl Türkiye’nin her bölgesinden yatırımcıların katıldığı fuara, yurtdışından da yoğun talep var. Fuara Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’den yatırımcılar ve işbirliği anlaşmaları için ticari heyetler katılacak. Söz konusu yabancı yatırımcılar Türk markalarıyla dört gün boyunca birebir görüşme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına da ev sahipliği yapacak olan fuar, birçok ülkenin franchise dernekleri üye markaları ve yetkililerini İstanbul’da bir araya getiriyor.





\"TÜRKİYE\'DE OLAN DÜNYAYA RAHAT BİR ŞEKİLDE ULAŞIR\"





Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, \"Biz söze başlarken \'doğu ve batı\' demeyiz, \'doğu, batı,kuzey ve güney\' deriz. Çünkü İstanbul ve Türkiye öyle bir yerdeki uçağa bindiğiniz anda 3 saat içerisinde en az 55 ülkeye ulaşırsınız. Türkiye öyle bir merkezde ve İstanbul öyle bir konumdaki burada olan dünyaya rahat bir şekilde ulaşır. Burada yaşayan, ticaret ve iş yapan şunu bilir; birkaç saat içerisinde Afrika\'nın göbeğinde, Rusya\'da, İran\'da ve Londra\'dadır. Onun için burada marka olmak, markayı temsil etmek emin olun dünyaya kendinizi reklam etmek, alışveriş imkanı elde etmek için büyük bir olanaktır\" dedi.





\"SÖZ KONUSU VATAN OLUNCA AYNI YÖNDE KOŞARIZ\"





Söz konusu vatan olduğunda Türkiye\'deki herkesin aynı yönde koştuğunu söyleyen Dr. Nebati, \"Biz kendi içimizde bazen aykırı düşünüyoruz. Ama söz konusu bayrağımız, vatan olunca hepimiz aynı yönde koşmaya devam ederiz. Onun için bu ülke kendisine karşı her türlü saldırıyı çok hızlı bir şekilde püskürtmekte üstün bir başarı elde etmiştir\" diye konuştu.





\"MARKALARIMIZI DAHA DA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ\"





Kamu ve özel sektörün el ele vererek markaları daha güçlü hale getireceklerini belirten Dr. Nebati, \"Şimdi kamu ve özel sektör, hepimiz kol kola girerek markalarımızı daha da güçlü hale getireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti\'nin marka olduğuna, bayrağımızın güçlü bir marka olduğuna inanıyoruz. Bulunduğumuz coğrafik alanın marka olduğuna inanıyoruz ve bunun içinden çıkacak özle sektördeki markalarımızın da başarılı olacağına inanıyoruz\" ifadelerini kullandı.





\"FUARDA 500 MARKA YER ALIYOR\"





UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise, \"Dünyanın ilk 3\'ü arasında yer alıyoruz. 3 bin yerli ve yabancı marka burada. 45 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ve dünyanın her yerinde at koşturan, rekabet eden 200 marka ile Türkiye ekonomisinde yer almanın haklı gururu yaşıyoruz. Şu anda fuarda 500 marka yer alıyor\" dedi.





\"2019 YILINDA SEKTÖRÜN HACMİNİ 50 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ\"





Dünyanın her yerinden marka sahiplerininkendi markalarını tanıtmak ve Türk markalarıyla işbirliği yapmak fuara katıldığını söyleyen Dr. Aydın, \"30 ayrısektörden markalar, kendi çalışmalarını okul niteliğinde olan bu mekanda dünyayla paylaşıyorlar ve yeni iş kurma yöntemlerini birlikte geliştiriyorlar. 2018 yılı sektörün Türkiye\'deki ticaret hacmi 43 milyar dolar, 2019 yılında bunu 50 milyar dolara çıkaracağız. 350 bin insan bu sektörde istihdam ediliyor\" diye konuştu.





\"ENFLASYONLA MÜCADELEDE BİZ DE YÜZDE 10 İNDİRİM KARARI ALDIK\"





2018 yılında 15binden fazla girişimcinin sektöre dahil olduğunu ifade eden Dr. Aydın, \"3 bin marka zincir konumunda bu markaların Türkiye\'de 60 bin mağazası var. YurtdışınaaçılanTürkmarklarınsayısı 205 ama bu yetmez,arttırmak gerekiyor. Ayrıca UFRAD olarak bizler de enflasyonla mücadelede ürün ve hizmetlerimizde yüzde 10 indirim yapma kararı aldık\" ifadelerini kullandı.





Açılış konuşmalarının ardından Dr. Mustafa Aydın, Dr. Nureddin Nebati ve diğer katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.Fuarın açılış kurdelesini hep birlikte kesen protokol, daha sonra fuarda yer alan stantları ziyaret etti.