(Görüntülü) Bayburt'ta, 'Organik Ürünler Hasat Şenliği'

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, Aşağı Çoruh Vadisi\'ndeki 18 köyün katılımıyla Organik Ürünler Hasat Şenliği düzenlendi.



Bayburt Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki organize edilen Aşağı Çoruh Vadisi 1\'inci Organik Hasat Şenliği, Aslandede köyünde bisiklet ve rafting yarışmalarıyla başladı. Şenliğe, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile çok sayıda kişi katıldı. Şenlik kapsamında çeşitli etkinlik ve yarışmalar yapılırken, Çoruh Vadisi\'nden beslenen köylerde hasat edilen ürünler, stantlarda tanıtıldı. Stantlarda kavun, karpuz ve organik domates sergilendi. Zengin florası bulunan kente özgü bal da yoğun ilgi gördü.



\'TOPRAK BİZİ DOYURUP BESLEYECEKTİR\'



Etkinlikte konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, uygun üretim yapılması halinde toprağın bereketli olduğunu söyledi. Memiş, \"Bugün burada bir şeyi gördük; bu düşüncede olan insanların yani siz bilgi çağı ne kadar yukarı çıkarsa çıksın, bilgileriniz, teknolojimiz ne kadar gelişirse gelişsin, siz topraktan kopmayacaksınız. Yine toprakta besleneceksiniz. Toprağın aslıyla oynamadan, onu bozmadan, onu yaratılışına uygun olarak işlersek toprak bizi doyuracaktır. Toprak bize verecek, toprak bizi besleyecektir\" dedi.



VALİDEN ORGANİK VURGUSU



Vali Ali Hamza Pehlivan ise Bayburt\'un Anadolu\'nun en kadim kentlerinden biri olduğunu belirtti. Vali Pehlivan, \"Bayburt\'umuz, Anadolu\'muzun en kadim yerleşim yerlerinden birisidir. Anadolu coğrafyasının her yerinde olduğu gibi burada da bereketli topraklar var. Belki rakımı itibarıyla ürünler az yetişiyor ama öz yetişiyor, kaliteli yetişiyor. Artık kimyasalların hayatımızı kuşattığı bir ortamda mümkün olduğunca ilaçlardan, kimyasallardan uzak tutulan ürünlerimizi, doğal ortamda yetiştirmek gerekiyor. Bu yapılıyor mu? Evet bu, köylerimizde, Bayburt\'umuzda bu üretim yapılıyor\" diye konuştu.



Etkinlik, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.