(Görüntülü) Bayburt'ta, 'Atatürk heykeli' tartışması

BAYBURT, (DHA)- BAYBURT\'ta, Belediye\'nin \'Saray Bahçesi\' düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları’na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları; paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı. Bayburt Belediyesi’nden yapılan açıklamada, \"Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün heykeli Bayburt\'a kazandıracağımız Saray Bahçesi\'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır\" denildi. Bayburt Belediyesi tarafından kent meydanı düzenlemesi kapsamında \'Saray Bahçesi\' projesi başlatıldı. Yeraltında 150 araçlık otoparkının da yer alacağı \'Saray Bahçesi\', oturma alanları, süs havuzları ve yeşil alanlardan oluşacak. Proje inşaatı sırasında zarar görmemesi için kaidelerinden sökülen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları’na ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek belediye malzeme parkının açık alanına konuldu. Rüzgarın etkisiyle parçalanan brandaların sarılı olduğu heykel fotoğrafları paylaşıldığı; sosyal medyada tepki çekti. Tepkiler üzerine heykeller açık alandan alınarak kapalı alana taşındı. BELEDİYE: EN GÜZEL HALİYLE YİNE AYNI YERİNİ ALACAK Bayburt Belediyesi’nden Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanları\'na ait heykellerle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Belediyemiz tarafından Bayburt\'umuza hem otopark hem de bir Saray Bahçesi projesi yapılmaktadır. Proje çalışmaları esnasında kaidesinden alınan Atatürk heykeli brandayla koruma altına alınmış ancak olumsuz hava şartları neticesinde heykelin brandası zarar görmüş olup yenisiyle değiştirilmiştir. Hepimizin ortak değeri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün heykeli Bayburt\'a kazandıracağımız Saray Bahçesi\'nin inşası tamamlandığında en güzel haliyle yine aynı alanda yerini alacaktır. Sosyal medyada dolaşan bu fotoğraflar olumsuz algı oluşturulmak adına saptırılarak yayınlanmıştır. Gerçekle herhangi bir alakası yoktur.\"