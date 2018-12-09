(Görüntülü) Bayburt mağlubiyeti unuttu

BAYBURT DHA

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta mücadele eden Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, 16\'ncı hafta sonunda \'Türkiye liglerindeki tek namağlup takım\' unvanını korudu.

Sahasında Ankara Adliye Spor\'u 2-1\'lik skorla geçen sarı siyahlı ekip, 16\'ncı hafta sonunda elde ettiği 11 galibiyet ve 5 beraberlik ile ligin zirvesine demir attı. Karadeniz temsilcisi ayrıca Türkiye liglerinin namağlup tek takımı unvanını da korudu.

Puanını 38\'e yükselten sarı siyahlılar, en yakın rakibi Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 6\'ya çıkardı.

Sponsor desteği aldıktan sonra hedef büyüten ve namağlup liderliğini sürdüren Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor, ilk yarıyı bu ünvan ile tamamlamayı planlıyor. BYBURT69 Enerji ile şehrinin takımına destek olan Muhammed Karaoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin tek namağlup takımı Bayburt bugün Ankara Adliye Spor ile karşılaştı, 2-1 galip geldi. Bir sonraki maçımız Muğla\'da, Muğlaspor ile. İnşallah bu maçı da kazanıp ilk yarıyı lider ve namağlup olarak kapatacağız dedi.