(Görüntülü) 'Bayburt ketesi' için tescil başvurusu yapıldı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA) - BAYBURT\'a özgü lezzetlerden \'Bayburt ketesi\' için coğrafi tescil başvurusu yapıldı. Köylerde sıklıkla pişirilen ve lezzetiyle tadanların çok beğendiği \'Bayburt ketesi\', artık kentte de yapılacak. \'Bayburt ketesi\'ni tanıtmak ve şehirde de yapılabilir olduğunu göstermek isteyen girişimci Tolgahan Yıldırım, merkezde kiraladığı dükkanda tandır ocağı kurup, üretime başladı. Kentin yöresel lezzetlerinden \'Bayburt ketesi\' için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldı. Şehirde üretilen, tadı ve pişirilme şekliyle ün kazanan \'Bayburt ketesi\' için Türk Patent Enstitüsü\'ne başvuruldu. Girişimci Tolgahan Yıldırım, köylerde dahi yapımı zor olduğu için unutulmaya yüz tutmuş \'Bayburt ketesi\' geleneğini tekrar canlandırmak için harekete geçti. Geleneği şehir merkezine taşıyıp, \'Bayburt ketesi\'ni tanıtmak ve kentte de yapılabilir olduğunu göstermek isteyen Yıldırım, şehir merkezinde dükkan kiralayarak, tandır ocağı kurdu. \'KÖYLERDE KETEMİZ ARTIK ÜRETİLMİYOR\' Köylerde eskisi kadar \'Bayburt ketesi\' yapılmadığını anlatan Tolgahan Yıldırım, bu geleneği unutturmamak için şehirde dükkan açarak, geleneği devam ettirmek istediğini söyledi. Yıldırım, \"Sabah 6\'da dükkanı açıyorum. Tandırımızı hazır hale getirmek için önce ocağımızı yakıyoruz. Ocağımız yandıktan sonra közleri topluyoruz. Hamurumuzu da yoğurduktan sonra belli bir gramajda parçalara ayırıp, işlemlerimize başlıyoruz. Ketenin malzemeleri doğal olduğu için tereyağı ve köy sütü kullanıyoruz. Un, tuz ve maya ile karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Özellikle köy tereyağı kullanıyoruz. Farklı ürünler sağlık açısından biraz risk taşıyor. Mide yanması gibi şikayetler insanı rahatsız ediyor. İnsanlar genellikle tereyağlı köy ketesini tercih ediyor. Ketenin içerisinde, kavrulmuş un, içerisinde tereyağı biraz da sıvı yağ var. Kavurdukça kendi katı kıvamını alıyor. Daha sonra ketenin içerisine koyup tandırın içerisinde bırakıyoruz. Köylerde genellikle ketemiz artık üretilmediği için biz bu lezzeti şehre taşımaya karar verdik. Halka sunmaya devam ediyoruz\" diye konuştu. \'PİŞİRME ŞEKLİ LEZZETİNİ FARK ETTİRİYOR\' \'Bayburt ketesi\'nin lezzetinin, tandır ateşinde pişmesine bağlı olduğunu dile getiren Yıldırım, \"Ketemizin özellikle tandır ateşinde pişiyor olması, büyük bir önem kazandırıyor. İl dışına gönderdiğimiz zaman tadı ve kokusu hemen fark ediliyor. Pişirme şekli kendini fark ettiriyor. Zaten fırın ketesi ile bizim pişirdiğimiz tandır ketesi arasında fark var. Bizim ketemiz kurudur; çünkü odun közünde pişiyor. Fırın ketesi gibi yağı içerisine hapsetmiyor\" dedi. Oğuzhan Koçanoğlu ise \'Bayburt ketesi\'nin ayrı lezzeti olduğunu belirterek, \"\'Bayburt ketesi\' müthiş bir lezzete sahip. Özellikle dışardan gelen vatandaşlar, bu keteye müptela oluyor. Tandırda, odun ateşinde pişmesi buna ayrı bir lezzet katıyor. Üzerine sinen is kokusu da bence müthiş bir lezzet katıyor\" diye konuştu.