T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Batman'ın Sason ilçesinde çatışma: 2 asker yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1'i hafif 2 asker yaralandı

05 Haziran 2018 01:53

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Sason ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1\'i hafif 2 asker yaralandı. 

Bu akşam saatlerinde sason\'a bağlı Kelhasan ve Gümüşörgü köyleri kırsalında arazi arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup PKK\'lı teröristle karşılaştı. \'Teslim ol\' uyarısına Teröristlerin ateş açmasıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1\'i hafif 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Batman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çatışmanın ardından havanın kararmasından da faydalanarak kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BATMAN DHA BATMANPKKGümüşörgüTeröristlerinYaralıBatman Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24