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Spor

(Görüntülü) Batman'da Mustafa Denizli ve futbolculara çiçekli karşılama

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve futbolcuları, Ziraat Türkiye Kupası 4

29 Ekim 2018 19:35

Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve futbolcuları, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu\'nda yarın oynayacakları Batman Petrolspor maçı için geldikleri Batman\'da çiçeklerle karşılandı. İstanbul ekibi, Batman Yenişehir Stadyumu\'nda yarın saat 13:00\'te oynayacakları Batman Petrolspor karşılaşması öncesi Batman\'a geldi. Kentte çiçeklerle karşılanan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve ekibi için konaklayacakları otelin girişine \"Süper Lig\'in \"PAŞA\'sı Batman\'a Hoşgeldiniz\" yazılı afiş asıldı. 2000 yılında Batman\'a dönemin TFF Başkanı Haluk Ulusoy\'la birlikte geldiğini belirten teknik direktör Mustafa Denizli, \"Batman\'ı biliyorum. Futbolu seven bir şehir. Daha önce Batman Petrolspor\'un tesislerini gezmiştik. Batman Petrolspor\'la centilmence bir maç oynayacağız. Buradaki ilgi ve güzel hava bize moral oldu\" dedi. Batmanlı futbolseverler ise, Kasımpaşa kafilesinin otele girişi esnasında Mustafa Denizli ile futbolcularla fotoğraflar çektirdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Takımın otele gelişi -Mustafa Denizli\'ye gösterilen ilgi ve Denizli\'nin konuşması -Taraftarların Denizli ve futbolcular ile fotoğraf çektirmeleri -Genel ve detay görüntüler

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