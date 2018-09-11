(Görüntülü) Batman'da kız çocuğuna taciz şüphelisi böyle dövülmüş

Arif ARSLAN BATMAN,(DHA)BATMAN\'da, 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla vatandaşlar tarafından dövülen ve ardından gözaltına alınan Afganistan uyruklu N.G. (29) çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Serbest bırakılan N.G.\'nin olay yerinde dövülmesi sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı. Olay, 8 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde Batman merkezdeki Hürriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afganistanlı N.G. yolda yürüdüğü sırada kız çocuğuna para vermek istedi. Çocuğun yakınlarının durumu fark etmesi üzerine, N.G. tepki gösterip, polis çağırdı. Olay yerine polisler gelmeden önce bazı gençler ellerini tuttukları N.G\'yi yumruk ve tekmelerle dövdü. Kız çocuğunun yakınları tarafından tutulan N.G.\'yi gözaltına aldı. Ekipler, N.G.\'nin üzerinde yaptığı aramada sahte paralar buldu. İfadesi alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen N.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Taciz şüphelisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan N.G.\'nin polis gelene kadar yediği dayak sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı görüldü.