(Görüntülü) Batman'da iş yeri basan kızlara tahliye

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da geçtiğimiz Mayıs ayında, dedikodularını yaptığı iddiasıyla arkadaşları İpek D.\'nin çalıştığı iş yerini basarak dövüp hakaret ettikleri ve bunu cep telefonu ile kayıt altına aldıkları suçlamasıyla tutuklanan Zeynep Y. ile Seyhan K. yargılandıkları davanın bugünkü duruşmasında tahliye edildi. Batman merkezde geçtiğimiz 25 Mayıs\'ta İpek D.\'nin işyerini 3 kız arkadaşı kendileri hakkında \'dedikodu yapıyor\' iddiasıyla bastı. İddialara göre 3 kız İpek D,\'yi dövdü, hakaret edip ardından da olayın görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Olayı Gerçekleştiren Zeynep Y. Seyhan K. ve olayı görüntüleyerek kaydeden Hande Ö. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece Zeynep ile Seyhan tutuklanırken, Hande Ö. tutuksuz yargınlanmak üzere serbest bırakıldı. Batman Savcılığı\'nca sanıklar hakkında \'hürriyetten yoksun bırakma, silahla tehdit, iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçlarında dava açıldı. DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİLER 5\'inci Asliye Ceza Mahkamesi\'ndeki görülün davanın duruşmasına görüntüleri çektiği belirtilen tutuksuz sanık Hande Ö. tutuklu sanıklar Zeynep Y. ve Seyhan K. ile saldırıya uğrayan İpek D. katıldı. Mahkemenin bugün görülen duruşmasında İpek D.\'nin şikayetini geri çekmesi üzerine tutuklu olarak yargılanan Zeynep Y. ile Seyhan K. hakkında denetimli serbestlik şartı uygulanarak tahliye kararı verildi. Duruşma 2 tanığın dinlenmesi için 3 Ocak tarihine ertelendi. Mayıs ayında İpek D.\'nin tartaklanması ve arkadaşlarının küfür ederek hakaret ettiğini gösteren videolar tüm haber kanalları ve internet sitelerinde yayımlanmış ve tüm Türkiye\'de tepkilere neden olmuştu.