(Görüntülü) Batman şehidi Astsubay Ulus'un babası: Dimdik duracağım, hainleri sevindirmeyeceğim

Taylan YILDIRIM-Cevdet ŞEN/İZMİR, (DHA)- BATMAN\'ın Hasankeyf ilçesinde PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan bekâr Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus (28), memleketi İzmir\'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin babası Yücel Ulus, \"Dimdik duracağım, hainleri, şerefsizleri sevindirmeyeceğim\" dedi.



Batman\'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin, dün zırhlı askeri aracın geçişi sırasında tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un cenazesi, İzmir Çiğli\'deki 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'na uçakla getirildi. Buradan da askeri helikoptere alınan şehit askerin cenazesi, memleketi Bergama\'ya götürüldü. Bergama\'da cenaze aracına alınan Şehit Ömer Yiğit Ulus\'un Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla son kez babaevinin bulunduğu kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi\'ne getirildi. Burada şehit asker için Türk bayrakları asılı olan babaevinin önünden son kez helallik alındı. Şehidin annesi Şükran Ulus (53) ve babası Yücel Ulus (54) ile yine astsubay olan kardeşi Çağrı Ulus, yakınları ve mahalle halkı, helallik verdikleri Ömer Yiğit Ulus için dua etti. Bu sırada, şehit ağabeyi gibi astsubay olan Çağrı Ulus, \"Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim\" dedi.



6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen Şehit Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un cenazesi daha sonra tören için ilçe merkezine götürüldü. Şehidin tabutu, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Kurşunlu Cami önüne konulan musalla taşına bırakıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde, şehidin babası Yücel Ulus, annesi Şükran Ulus ve kardeşi Astsubay Çağrı Ulus ile yakınları meydanda taziye dileklerini kabul etti. Acılı aileyi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Mehmet Ali Çelebi, Bedri Sertel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile siyasetçiler, kamu yöneticileri ve askerler yalnız bırakmadı.



TABUTUN BAŞINDA DİMDİK BEKLEDİLER



Namaz öncesinde ve sırasında baba Yücel Ulus ile şehidin kardeşi Çağrı Ulus, tabutun başında bekledi. Acılı babayı kendi acısını yüreğine gömen oğlu Çağrı Ulus teselli etti. Bu sırada şehit babası, \"Dimdik duracağım, hainleri, şerefsizleri sevindirmeyeceğim\" dedi. İkindi namazını kılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hem şehit babasına hem de şehidin kardeşine sarılıp, baş sağlığı diledi. Bu sırada Süleyman Soylu\'nun omzuna başını koyan şehit babası Yücel Ulus, gözyaşı döktü ve oğlu ile şehit silah arkadaşlarının intikamının alınmasını istedi. Bakan Süleyman Soylu da şehitlerin intikamının alınacağını ifade etti.



İKİ BAKAN TABUTA OMUZ VERDİ



İkindi vakti kılınan namazın ardından bakanlar Süleyman Soylu ile Bekir Pakdemirli, şehit askerin Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi ve top arabasına kadar taşıdı.



Şehit Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus\'un cenazesi, tören yürüyüşünden sonra ilçe mezarlığındaki şehitliğe götürülerek defnedildi. Bu sırada toplanan binlerce vatandaş da terörü lanetledi.



