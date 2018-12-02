(Görüntülü) Batı Karadeniz'in saklı cennetlerinin doğal güzelliği

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - BATI Karadeniz Bölgesi\'nde yer alan, ağaç ve endemik bitki türleriyle önemli yere sahip Zonguldak ve Karabük ormanları, doğal güzelliğiyle özellikle ekoturizm sevenlerin ilgisini çekiyor. Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisinde bulunan Kent Ormanı, farklı türlerdeki ağaç ile endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, dere ve dere üzerindeki köprülerle ilgi görüyor. Ormanda, sonbaharda ağaçların yapraklarının sararmasıyla doğal güzellik ortaya çıkıyor. Orman içindeki parkurda yürüyüş yapanlar, manzaranın keyfini çıkarırken, bölgedeki eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi. Zonguldak\'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde ise 4 bin 114 yıllık dünyanın en yaşlı porsuk ağacı da bölgedeki ekoturizmi artırdı. Türkiye\'nin birçok noktasından gelen yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistler de ağacı görmek için Zonguldak\'a gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü\'nce zaman zaman porsuk ağacıyla ilgili videolar yayınlanarak, bölgenin tanıtımına katkıda bulunulmaya çalışılıyor. Türkiye\'nin en büyük blok ormanlarının bulunduğu Karabük\'ün Yenice ilçesindeki ormanlar da doğallığıyla ekoturizmi sevenlerin uğrak yeri olmaya başladı. Başta Ankara olmak üzere Bolu ve Bartın gibi çevre illerdeki doğaseverler, hafta sonları yürüyüş parkurlarında doğal manzaranın keyfini sürüyor.