(Görüntülü) Batan teknede ölen yakınlarının cenazelerinin bulunmasını istiyorlar

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) İZMİR\'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, teknelerinin batmasıyla yaşamlarını yitiren kaçak göçmenlerin yakınları, kayıp olan cenazelerin denizden çıkarılmasını istedi. Geçen 10 Ekim gecesi Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı\'na giden Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, teknelerinin battığını belirterek, yardım istedi. Mıhabat İsmael Ali, bir gün önce saat 20.00 sıralarında tekneyle toplam 35 kişi, Foça\'dan denize açıldıklarını söyledi. Iraklı kadın; denizde ilerlerken, teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DNA testinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi. ONLAR DENİZİN ALTINDAYKEN BİZ RAHAT OLAMAYIZ Batan tekneden sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali\'nin amcası Ramadhan Ahmed Othman, batan teknede kayıp olan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 yeğenin cenazesinin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih\'ten yardım istedi. İslam geleneklerine göre her ölünün bir mezarı olması gerektiğini belirten Ahmed Othman, Karaburun\'daki kazada kurtulan Mıhabat İsmael Ali\'nin amcasıyım. Eşi ve 1 oğlunun cenazesi bulundu. Kayıp olan 4 yeğenimin cansız bedenleri hala kayıp. Biz cenazelerin batan tekneden çıkartılmasını ve ardından alıp Irak\'a götürmek istiyoruz. Onlar denizin altındayken biz denizin üstünde rahat olamayız. Çünkü İslami geleneklere göre bir mezarlarının olması gerekiyor. Bu konuda bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih\'ten dört yeğenimin cenazelerinin çıkarılması içi yardım istiyoruz dedi. Tekne kazasında eniştesinin cansız bedeninin bulunduğunu, ancak ablası ve onun 6 çocuğunun halen kayıp olduğunu söyleyen Barzan Abdülwahab İsmael ise, Ablam ve en küçüğü 2, en büyüğü ise 16 yaşında olan çocukları halen kayıp. Biz cenazelerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Cenazeye sevinilmez ama biz bir mezarı olacağı içi bulunmasına bile sevineceğiz. Ablam, diyabet hastası olan 16 yaşındaki yeğenimin tedavisi için ülkesini terk etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih\'ten yardım bekliyoruz dedi.