T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Batan teknede kaçakların kurtarılması kamerada

Kadir ÖZEN- MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu teknenin batıp 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 16 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

24 Eylül 2018 13:51

Kadir ÖZEN- MUĞLA, (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu teknenin batıp 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 16 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, dün (pazar) saat 09.28\'de, Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi açıklarında tekne battığını öğrendi. Bodrum Arama-Kurtarma Derneği Ambulans Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botu ve bölgede bulunan 1 ticari tekne, arama kurtarma çalışması başlattı. 15 kaçak göçmen denizde kurtarıldı, jandarma ekipleri ise 1 kaçağı karada yakaladı. 3\'ü kadın, 8\'i erkek, 5\'i çocuk olan 14\'ü Suriye ve 2\'si Somali uyruklu toplam 16 kaçağın tamamı kıyıya getirildi, kimlik tespiti yapıldı. Ayrıca 1 kadının cesedine ulaşıldı. Kaçakların kurtarılma anı, sahil güvenlik kamerasınca görüntülendi. İfadelere göre, batan teknede 17 kişinin olduğunun belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildiği açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirMUĞLA DHA MUĞLA BodrumSahil Güvenlik Güney Ege Grup KomutanlığıBodrum Akyarlar MahallesiBodrum AramaKurtarma Derneği Ambulans Botu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü BotuSuriyeSomaliAyrıcaKaçakların
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24