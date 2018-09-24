(Görüntülü) Batan teknede kaçakların kurtarılması kamerada

Kadir ÖZEN- MUĞLA, (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarında, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu teknenin batıp 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, 16 kişinin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, dün (pazar) saat 09.28\'de, Bodrum\'un Akyarlar Mahallesi açıklarında tekne battığını öğrendi. Bodrum Arama-Kurtarma Derneği Ambulans Botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botu ve bölgede bulunan 1 ticari tekne, arama kurtarma çalışması başlattı. 15 kaçak göçmen denizde kurtarıldı, jandarma ekipleri ise 1 kaçağı karada yakaladı. 3\'ü kadın, 8\'i erkek, 5\'i çocuk olan 14\'ü Suriye ve 2\'si Somali uyruklu toplam 16 kaçağın tamamı kıyıya getirildi, kimlik tespiti yapıldı. Ayrıca 1 kadının cesedine ulaşıldı. Kaçakların kurtarılma anı, sahil güvenlik kamerasınca görüntülendi. İfadelere göre, batan teknede 17 kişinin olduğunun belirlenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına son verildiği açıklandı.