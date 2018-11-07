(Görüntülü) Başsavcı tekne, Kızılay'a kan verdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Kızılay\'ın kan bağışı kampanyasına adliyede kurulan bağış alanında kan vererek destek oldu. Valilik Kompleksi içerisinde bulunan Adalet Sarayı\'ndaki toplantı salonunda, Türk Kızılayı Adana Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından kan bağışı kampanyası için stant kuruldu. Başsavcı Ahmet Tekne\'de bazı savcılarla birlikte toplantı salonuna gelerek kan bağışında bulundu. KAN BAĞIŞI KAMPANYASINA DESTEK ÇAĞRISI Başsavcı Tekne, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın önemli bir ilaç olduğunu belirterek, \"Kızılay yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda, daha önceki çalışmış olduğumuz adliyelerdeki uygulamayı, Osmaniye\'de de tekrarlamayı kararlaştırdık. Amacımız Kızılay\'a kan bağışında bulunmaktır, buda önemli bir vatandaşlık görevidir. Bu vatandaşlık görevinin ifası için tüm Osmaniyelileri Kızılay\'a desteklerini bekliyoruz. Kan bulunmayan bir ilaçtır ve kaynağı da insandır. İnsanlardan temin edilebilen bir ilaç olması sebebiyle tüm vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Adliyemizde de var olan bu hassasiyetin geliştirmek ve arttırmak amacıyla bu organizasyonu düzenledik. Bu çalışmamız sebebiyle bizlere katkı sağlayan değerli Kızılay görevlilerimize teşekkür ediyor, kan bağışında bulunan katılımcılara şükranlarımı arz ediyorum\" dedi. Gün boyunca devam eden kan bağışı kampanyasına, adliyedeki hakim, savcı, polis ve sivil memurlar kan vererek destek oldular.