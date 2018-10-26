(Görüntülü) Başkonsolosluk önünde Cemal Kaşıkçı açıklaması (Aktüel)

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından kaybolan ve öldürüldüğü açıklanan Cemal Kaşıkçı için \"Dünya Çapında Cemal Kaşıkçı\'nın Dostları Derneği\" kuruldu. Derneğin kuruluşu, Başkonsolosluk önünde düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Arap gazeteci ve siyasetçilerin katıldığı basın açıklaması Washington, Londra, Paris ve Tunus\'taki Suudi Arabistan Elçilikleri önünde de eş zamanlı olarak düzenlendi. Başkonsolosluk önünde düzenlenen açıklamaya Ak Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da katıldı. \"KATİLLER KONUMLARI NE OLURSA OLSUN TAKİP EDİLECEK, HİÇBİRİNİN CEZASIZ KALMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK\" Ortak basın metninin Arapçasını Mısırlı muhalif lider Eymen Nur okurken, metnin İngilizcesini Arap gazeteci Ahmet Kamil, Türkçesini ise gazeteci Metin Turan okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Katiller konumları ne olursa olsun takip edilecek, hiçbirinin cezasız kalmasına asla izin verilmeyecek ve bölgede basın ve ifade özgürlüğünü savunarak herhangi bir görüş sahibine karşı benzer bir suç işlenmemek için karşı duruş sergilenecek. Bizler bu vesileyle, bu pak ruhun öldürüldüğü, edildiği yerden, Cemal Kaşıkçı davasının asla ve asla pazarlık konusu olmayacağı ve bu konuda taviz vermeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Suçlulardan hesap sormamak ve onların aklanması girişimlerine karşı asla sessiz kalmayacağız. Yeni Cemal Kaşıkçı vakaları yaşanmaması adına bütün meşru yolları deneyerek ve bu konuyla alakalı tam bir adalet sağlamak için yasal, medya ve siyasi tüm araçları kullanacağız. Bununla birlikte düşünce ve ifade özgürlüğüne tam taraf olduğumuzu da ifade ederiz. Genel olarak bölgedeki yönetimlere, anayasalarında ve kanunlarında yer alan bu özgürlükleri korumak için çağrıda bulunuyoruz. Basın özgürlüğü ve çalışanlarının güvenliğinin sağlanması, saygı duyulması ve böylelikle görevlerini korku ve sindirme olmaksızın gerçekleştirebilmelerini istiyoruz. Cemal Kaşıkçı, Suudi yetkililer tarafından ülkesinde düşünce ve görüşlerinden dolayı tutuklu bulunanları savunmaya kendini adamış bir şahsiyettir. Bizler onun yolunu takip ederek, yetkili makamların siyasi tutukluları hızla serbest bırakmalarını talep ediyoruz. Suudi vatandaşlarına, kendilerini ilgilendiren meselelerde ve kendi ana vatanlarıyla alakalı konularda görüşlerini özgürce ifade etmeleri için imkan tanınmasını istiyoruz. Ayrıca bölgedeki bütün düşünce tutuklularının serbest bırakılmalarını özgürlüklere ve insan haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz. \"UCU NEREYE KADAR DAYANIYORSA DAYANSIN ADALET İSTİYORUZ\" Basın açıklamasına katılan Yasin Aktay da, \"Cemal Kaşıkçı 21\'inci yüzyılda zalimler tarafından insanlık tarihinin kaydedebileceği en vahşi bir cinayete kurban gitti. O uğruna mücadele verdiği, hayatı boyunca uğruna mücadele verdiği değerlerin, insan hakları, onuru, özgürlüğü ve kendi halklarının bağımsızlığı, özgürlüğü, onuru için verdiği mücadeleyi en nihayetinde şehadetiyle taçlandırdı. Cemal Kaşıkçı davası üstü asla örtülemeyecek bir davadır. Uluslararası basının başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu davaya olan samimi yaklaşımı bu davanın üstünün hiç bir şekilde örtülmeyeceğinin en büyük garantisidir. Adalet istiyoruz. Ucu nereye kadar dayanıyorsa dayansın adalet istiyoruz. Adalet bizim aleyhimize bile olsa onu ikame etmek, gerçekleştirmek bizim boynumuzun borcudur.\" dedi. KONSOLOSLUK ÖNÜNDE MUM YAKTILAR Aktay\'ın açıklamalarının ardından grupta yer alan diğer kişiler sırayla söz aldı. Tunus eski Başbakanı Mansuf Marzuki de buradaki toplantıya telefonla bağlanarak, Kaşıkçı\'nın öldürülmesini protesto etti. Yapılan açıklamaların ardından Kaşıkçı için konsolosluk girişinde mumlar yakıldı. Öte yandan, Suudi veliaht prensi Muhammed Bin Selman\'ın maskesini takan bir kişi basın mensuplarına poz verdi. Gruptakiler daha sonra buradan ayrıldı.