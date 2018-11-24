(Görüntülü) 'Basketbolun en güzel anları' bu sergide

İSTANBUL, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi Resmi Sağlık Sponsoru Memorial Sağlık Grubu,Memorial Bahçelievler Hastanesi Sanat Galerisi’nde\'Basketbolun En Güzel Anları\' sergisine ev sahipliği yaptı. Ünlü fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş\'ın eserlerinin yer aldığı sergi, All-Star 2018’in en heyecanlı anları ve pozisyonlarını hem sanat hem sporseverlerle buluşturdu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Resmi Sağlık Sponsoru olan Memorial Sağlık Grubu’nun düzenlediği \'Basketbolun En Güzel Anları\' sergisi, basketbolun en görkemli organizasyonu olan All-Star 2018’in en heyecanlı anları ve pozisyonlarının fotoğraflarından oluşuyor.Ünlü fotoğraf sanatçısı Cengiz Dikbaş’ın çektiği sergi, Memorial Bahçelievler Sanat Galerisi’nin de ilk sergisi olma özelliğini taşıyor.Serginin açılışı, Memorial Sağlık Grubu CEO\'su Uğur Genç, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO\'su Ömer Onan,TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, Basketbol Süper Ligi Direktörü Derya Yannier, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı Genel Menajeri Serdar Çağlan, Fotoğraf Sanatçısı Cengiz Dikbaş, sanat ve spor dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. \"SPORA ÖZENDİREN BİR SERGİ OLDU\" Memorial Sağlık Grubu olarak 3 yıldır Türkiye basketbol liginin sponsoru olduklarını belirten Memorial Sağlık Grubu CEO\'su Uğur Genç, \"Sağlık ve sporu birleştirmeye çalışıyoruz. İnsanların sağlıkta en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de günlük hayata yerleştirdikleri spor ihtiyacı. Biz o anlamda insanlarımızı daha fazla spora özendirmeye çalışıyoruz. Sponsorluk da bu anlamda çok değerli… Türk halkının daha fazla spor yapacağı, obeziteden uzak günler diliyorum. Hastanenin pediatri servisine gelen bir çocuğun,bu sergide smaç yapan bir basketbolcuyu görüp spora özeneceğini düşünüyorum\" dedi. Hareketli sporlarda anlık kareleri yakalamanın zor olduğunu belirten Uğur Genç, bu fotoğraf sergisi sayesinde anlık karelerin daha net görüldüğünü ifade etti. \"BASKETBOL SAHANIN DIŞINA ÇIKTI\" Basketbol üzerine hazırlanan fotoğraf sergilerinin sahalarda sergilendiğini anlatan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO\'su Ömer Onan, \"Genelde basketbol fotoğrafları hep sahalarda ve salonlarda sergileniyor. Ancak bu kadar güzel bir hastanenin içinde yer alan sanat galerisinde basketbol köşesi oluşturulması ve bir hafta boyunca burada basketbola dair en güzel anların fotoğraflarının sergilenmesi bizi çok mutlu etti. O açıdan Memorial Hastanesi CEO\'su Uğur Genç’in daveti üzerine ziyaretimizi gerçekleştirdik, fotoğraf karelerini görünce duygulandık ve mutlu olduk. Bence bunlar, basketbolu ve onun güzelliğini anlatan çok güzel fotoğraflar… Bir de All-Star organizasyonlarında daha çok eğlenceli anlar ön plana çıktığından, oyuncuların yüz ifadelerinde karşılaşma anının o stresi yok, rahatlar ve gülüyorlar,bu kareler de gerçekten güzel olmuş\" diye konuştu. \"MÜTHİŞ ENSTANTANELER ORTAYA ÇIKMIŞ\" Basketbolu sanatla birleştiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Serdar Çağlan ise \"Sergiyi büyük bir keyifle gezdim. Keşke spor temalı sergiler daha fazla olabilse… Ben çok mutlu oldum. Müthiş enstantaneler var. Bizim dönemimizin fotoğraflarıyla kıyaslandığında, bu günün fotoğrafları teknolojinin de gelişmesine paralel olarak anı çok daha iyi yansıtıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. BASKETBOL COŞKUSUNA TANIKLIK ETTİK Sergide eserleri yer alan Cengiz Dikbaş, \"Bu sergi, Memorial Sağlık Grubu’nun katkıları ile oluştu. Daha önce de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çok özel çalışmalar yapmıştık. Basketbol da artık geniş kitlelere hitap eden, çocuk ve kadınların daha fazla ilgi gösterdiği bir spor dalı haline geldi. Dolayısıyla 2017-2018 All-Star\'ında o coşkulu anlara tanıklık edip, bu güzel kareleri yakalamış olmaktan son derece mutluyum” diye konuştu. \'Basketbolun En Güzel Anları\' fotoğraf sergisi,25 Aralık Salı gününe kadar spor ve sanatseverleri bekliyor.