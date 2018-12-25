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(Görüntülü) Başkentte fuhuş operasyonu: 21 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı

25 Aralık 2018 20:08

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmandaki 4 dairede tekrar fuhuş yapıldığını belirleyen polisin operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay Mithatpaşa Caddesi\'nde bulunan ve daha önce fuhuş yapıldığı iddiasıyla mühürlenen apartmanda tekrar fuhuş yapıldığını belirledi. Binadaki dairelere mühürlerin bozularak girildiğini öğrenen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gece müşteri gibi apartmana giren polisler, içeride fuhuş için pazarlık yapıldığını belirledi. 7\'si kadın toplam 21 kişi gözaltına alındı. Dairelerde yapılan aramada bazı materyallere el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.   

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