(Görüntülü) Başkent'te 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

ANKARA\'nın Altındağ ve Etimesgut ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1\'i 5 aylık bebek olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.





İlk kaza saat 01.30 sıralarında Etimesgut ilçesinde meydana geldi. 06 BEB 581 plakalı otomobil ile İstanbul Yolu üzerinde seyreden A. K., aynı istikamete seyreden S. C. hakimiyetindeki 34 SZ 9351 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle S. C. idaresindeki otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, takla atan araçta yaralanan 5 aylık Alya Nisa A. ile annesi Zeynep A.\'yı tedavileri yapılmak üzere Numune Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI: 2 YARALI





Diğer kaza ise Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde 06 GC 2811 plakalı otomobil, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hurda yığınına dönerken, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçta meydana gelen ufak çaplı yangına da müdahale etti. Polis ekipleri ise Bulvar üzerinde güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.