(Görüntülü) Başkent'in 'Kaz Dağları'na yoğun ilgi

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'nın Çamlıdere ilçesi sınırındaki yaylalar, doğa ve macera severlerin rotaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çamlıdere ilçesi, zengin bitki örtüsüne sahip ormanları ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ankara\'ya 95 kilometre uzaklıkta bulunan 7 bin 600 nüfuslu ilçede \'Başkent\'in Kaz Dağları\' diye adlandırılan Çamlıdere Dağları, kızılçam, karaçam, ardıç ve meşe ağaçlarıyla kaplı. Aluç Dağı Milli Parkı ve Çamkoru Milli Parkı\'nın yanı sıra, Aluçdağı, Yağlıcaaluç, Kirazlı, Kapaklı, Benli, Buğralar, Bakırlı, Yediören, Avşarlar ve Meşeler yaylaları, doğaseverlerin vazgeçilmez rotaları arasında. Ayrıca Ankara\'ya içme suyu sağlayan bölgedeki Çamlıdere Bayındır Barajı havzası da 200 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yaban domuzu, ayı, tilki, çakal, sincap, tavşan, vaşak, sansar, gelincik, geyik, karaca gibi nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türlerinin de yaşadığı Çamlıdere Dağları\'nı görmek için ilçeye gelenler, 17 farklı rotada doğa yürüyüşü yapabiliyor. \'HEM ŞEHRE YAKIN HEM DE BOL OKSİJEN VAR\' İlçeye 10 dakika uzaklıkta bulunan, dağ turizmi ve doğa turlarının yaz-kış devam ettiği Aluçdağı Milli Parkı, özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Dağcılık Federasyonu Kırıkkale İl Temsilcisi Metin Atun, her hafta sonu ilçeye 30 kişiden oluşan grup getirdiklerini söyledi. Çamlıdere\'nin dağlarında bol oksijenle saatlerce yürüdüklerini kaydeden Metin Atun, \"Burası doğaseverlerin en çok ilgilendiği bölge haline geldi. Ormanları bakir. Oksijen çok bol. Çok sık orman dokusu var. Çam ağaçları üzerinde zümrüdü andıran küçük bitkiler var. Bunlar ormanın ne kadar zengin oksijene sahip olduğunun göstergesidir. Doğaseverlerin Çamlıdere\'yi tercih etme sebeplerinin başında Başkent\'e yakın olması geliyor. Hem Ankara\'ya yakın hem de bu kadar bol ve kaliteli oksijen olan alanlara nadir rastlanır. Burası Başkent\'in Kaz Dağları\" diye konuştu. Ankara\'dan 35 kişilik grupla gelen Fehmi Çalışkan ise \"Lütfen insanlar doğayı buldukları gibi bıraksınlar. Mutlaka çöplerini toplasınlar. Doğa bugün bize var, yarın çocuklarımıza kalacak. Hele Çamlıdere yaylalarına gözümüz gibi bakmalıyız\" dedi. MACERA PARKI\'NA GELİYORLAR Aluç Dağı\'nda yürüyüşünü tamamlayan doğaseverler burada bulunan Macera Parkı\'nda kurulu parkurlarda heyecanlı saatler yaşıyor. 10 bin metrekare alan üzerine kurulan Macera Pakı\'nda dev salıncak, tırmanma duvarı, ip merdiven ve ağaçlar bulunuyor. Parkta ip parkurları, postacı yürüyüşü, trapez, yatay yaşam hattı, asma köprü ve daha birçok farklı parkur yer alıyor. Macera Parkı büyük-küçük herkesin yoğun ilgisini çekiyor. Doğaseverler ayrıca, Aluç Dağı Milli Parkı içerisinde bulunan 300 çadırlık kamp alanında doğa ile iç içe kamp yapma imkanı da buluyor.