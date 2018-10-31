(Görüntülü) Başkan Yörük: Meriç Deresi'ni fabrika atıkları kirletti

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Meriç ilçesi Belediye Başkanı Nihat Yörük, döküldüğü Meriç Nehri ile aynı adı taşıyan ve geçtiğimiz günlerde kirliliği ile gündeme gelen derenin fabrika atıklarıyla kirlendiğini söyledi. Kirliliğe belediyenin evsel atıklarının kirletmediğini ifade eden Yörük, \"Bizim de kanalizasyonumuzda bir tıkanıklık oldu. Plastik bir bidonun içine taş doldurup kanalizasyona atmışlar. Biz kuka denen aletle bunu çıkardık ve sonuç normale döndü. Ama bugün o beyazlık orada hala mevcut olup, belediyenin evsel atık sularından değil fabrikadan gelen kostikten gelebileceğini düşünüyoruz\" dedi. Meriç ilçe merkezinden doğan ve 6 kilometrelik uzunluğu ile binlerce dekar ekili arazinin sulanmasında kullanılıp, Meriç Nehri\'ne dökülen Meriç Deresi, bir süre önce kirliliği ile gündemi geldi. Beyaz ve gri renklerde akan dereyi fabrika atıklarının kirlettiği iddiaları üzerine önce belediyenin kanalizasyon borusunun çatlak olmasından kaynaklandığı belirtilirken, yağ fabrikası da dereyi tesislerinin kirletmediğini açıkladı. Fabrikadan yapılan açıklamada, bu yıl 3 kez denetim geçirdikleri belirtilerek, \"Meriç ilçe merkezinde üretim yapan fabrika ve atık su arıtma tesisi olarak, bugüne kadar sürekli denetimler yapılmış ve hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 2018 yılında ocak, mart ve eylül aylarında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından analiz ve denetimler yapılmıştır. Meriç İlçe Emniyet Amirliği hem de Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından da derenin beyaz akmasının ardından ani baskın ve ani denetim yapılmıştır. Yağ ve pirinç üretiminin yapıldığı tesisimizde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce \'atık su arıtma tesisinin çalıştığı, arıtma tesisinin çıkış suyunda farklı renkte su çıkışının görünmediği ve akışın berrak olduğu\' tespit edilmiştir\" denilmişti. Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü derenin kirlenmesiyle ilgili aldığı numunelerin incelenmesini sürdürürken, Meriç Belediye Başkanı Ak Partili Nihat Yörük, yazılı ve sözlü yaptığı açıklamalarda derenin fabrika atığıyla kirlendiğini söyledi. Meriç Deresi\'ne karışan evsel atık suyla ilgili kanalizasyon borusunun onarımı için çalışma başlattıklarını anlatan Yörük, yazılı açıklamasında şöyle dedi: \"Belediyemiz mücavir alanımız içerisinde faaliyet göstermekte olan yağ fabrikasının üretim sonucu oluşan zararlı proses sularını yine belediyemiz mücavir alanı içerisinde bulunan sulama ve tahliye kanalına arıtmaya tabi tutmaksızın tahliye ederek, ikinci bir deşarj borusu vasıtasıyla derenin akışı yatağı boyunca toksik etki yaratan bir kirliliğe sebep olduğu, belediyemiz ekiplerince yerinde tespit edilmiş. Aynı fabrikaya 2 Mart 2018 tarihinde yapılan ziyarette, fabrika bünyesinde mevcut evsel atık su arıtması bulunuyor olmasına rağmen oluşan atıkları belli dönemlerde sürekli değil, kesikli faaliyet göstererek manuel olarak takıp çıkardıkları bir dirsek ile yönettikleri tespit edildi.\" Meriç Belediye Başkanı Nihat Yörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, derenin kirliliğine belediyenin evsel atıklarının kirletmediğini söyledi. Yörük, şunları söyledi: \"Kanalizasyon arızası nedeniyle şebekenin iki yerden tahliyesi vardır. Fazla suyu biz dereye deşarj ederiz, aksi taktirde kanalizasyon suyu evlerin içinden çıkar. Vatandaşın evinden kanalizasyon suyu çıkmasın, zarar görememesi amacıyla Köprübaşı\'nda bir de Karakol Altı dediğimiz bölgede iki adet dereye boşaltma yerimiz vardır. Ancak geçtiğimiz ay içerisinde gözlediğimize göre, Meriç Deresi\'nin suyunun beyazladığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden gelen arkadaşların bunu belediyeden kaynaklandığını söylemiş olsalar da, bizim yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda, belediyenin evsel atıklarından kaynaklanmadığını tespit ettik. 16 Ekim 2018 tarihinde belediyemiz mücavir alanlarımızın içerisinde faaliyet göstermekte olan yağ fabrikasından kaynaklanabilir olduğundan, canlıların zarar görmüş olduğunu düşünüyoruz. Fabrika bir yazı ile açıkladı, kirliliğin kanalizasyon sularından kaynaklandığını suyu beyaz yaptığını ifade ettiler. Bunun yanlış olduğunu ispata biz her zaman hazırız. Bizim de kanalizasyonumuzda bir tıkanıklık oldu. Plastik bir bidonun içine taş doldurup kanalizasyona atmışlar. Biz kuka denen aletle bunu çıkardık ve sonuç normale döndü. Ama bugün o beyazlık orada hala mevcut olup, belediyenin evsel atık sularından değil fabrikadan gelen kostikten gelebileceğini düşünüyoruz.\" \'BORU SİSTEMİ VAR\' Belediye ekiplerinin yaptığı tespitlerde fabrikanın iki ayrı borudan dereye su bıraktığını öne süren Yörük, Belediyemiz ekiplerince fabrikada 2 Mart 2018 tarihinde yapılan ziyarette, fabrika bünyesinde mevcut olan evsel atık su arıtma tesisi bulunduğu halde buradan gelen sudan kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü orada onların bir dirseği var, boru sistemi var. Ondan kaynaklanmış olabilir. Kimseyi suçlamak istemiyoruz ama biz burada temiz çevre yaratmaya çalışıyoruz\" dedi.