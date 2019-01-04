(Görüntülü) Başkan Uysal: Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel işler başardık

İSTANBUL,(DHA)- MEVLANA\'NIN evrensel mesajları engelli bireyler tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda sahnelendi. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"Büyükşehir olarak neler yaptığımızı, neler başardığımızı görmek gerekiyormuş. Çok güzel işler yaptık\" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşamıyla insanlığa ışık tutan Mevlana\'nın 745\'inci yılına özel bir anma programı düzenledi. Etkinlikte, Mevlana\'nın evrensel mesajları engelli bireylerin müzik ve görsel sanat yorumlarıyla sahnelendi. Ünlü İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi\'nin örnek yaşamının ve eserlerinin toplumsal hafızada yaşatılması için, İSEM\'den hizmet alan engelli bireyler müzik ve görsel sanat yorumlarını sundu. Cemal Reşit Rey Konser ve Sergi Salonu\'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Mevlana\'nın “Gönüllerden gönüle akarak ayrımcılıkları yıkan mesajları\", yetenekli engelli bireyler tarafından şiir, ilahi dinletileri ile semazen gösterileri özgün bir şekilde sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan programda engelli bireylerin, performansı katılımcılardan büyük alkış topladı.



Mevlana Özel Programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra Büyükşehir çalışanları ve idareciler katıldı.





“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ÇOK GÜZEL ŞEYLER BAŞARDIK\"



Her zaman engellilerin yanında olduklarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, \"Gerçekten yapılan iş çok güzel bir iş. Güzel olduğu kadar da gönüllere hitap eden bir iş. Büyükşehir belediyesi olarak çok güzel şeyler başarılıyormuş demek ki. Büyükşehirdeki idareciler olarak buluşalım dedik. Ara sıra böyle buluşmak gerekmiş. Büyükşehir olarak neler yaptığımızı, neler başardığımızı görmek gerekiyormuş. Çok güzel işler yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.



Başkan Uysal program sonunda engelli bireyleri tebrik ederek, hediyelerini takdim etti.