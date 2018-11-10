(Görüntülü) Başkan Işıklar 10 Kasım'da 10 bin Nutuk dağıttı

İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ Belediyesi, 10 Kasım’da 10 bin adet Nutuk dağıttı. TÜYAP Kitap Fuarı’nın 10 Kasım’a denk gelen ilk gününde; kitapseverlere, yetişkin ve çocuklar için özel olarak hazırlanmış binlerce Nutuk, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar tarafından öğrencilere ve gençlere hediye edildi. Fuarda Silivri Belediyesi’nin stadından Başkan Işıklar’ın öğrencilere Nutuk dağıttığı sırada CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Enis Berberoğlu ziyaret etti. Öğrenciler ise Başkan Işıklar ve kendilerine hediye edilen kitapla birlikte fotoğraf çektirdi. “BİLİMİN, AKLIN, SANATIN VE KÜLTÜRÜN YAŞADIĞI BİR KİTAP FUARINDAYIZ” Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünceleri, fikirleri ve yaptıklarıyla hep Türk halkıyla beraber kalacağını ifade eden Başkan Işıklar, şöyle konuştu: “Biz Atatürk’ü inandığı değerleriyle yaşatacağız. Var ettiği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Çok önemli bir sözü var, ‘Benim düşündüklerimle ve sözlerimle çeliştiğinizde bilimi tercih edin’ demiştir. Bugün de bilimin, aklın, sanatın ve kültürün yaşadığı bir kitap fuarındayız. Biz de belediye olarak katıldık. İlçemizi ve ilçemizle özdeşleşmiş unsurları tanıtmak istedik. Bugün de Ata’mızın 80’inci yıl dönümünde onu anarak 10 bin adet Nutuk dağıtacağız. Bu hediyeyi hem çocuklarımıza hem de gençlerimizle birlikte buraya gelen vatandaşlara vereceğiz.” Başkan Işıklar, “Biz de Silivrimizi 7 bin yıllık tarım ve kültürü ile sanat kenti olarak korumaya çalışıyoruz” dedi. Ayrıca Silivri Belediyesi fuarda gelen konuklara ilçeyi ve belediye çalışmalarını anlattı. Dağıtılan 10 bin adet Nutuk’un orjinalinin yanı sıra çocuklar için sadeleştirilmiş şekli hediye edildi.