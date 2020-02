(Görüntülü) Başkan İnönü, Şişli'de binalarından tahliye edilen vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL, (DHA) – ŞİŞLİ Belediye Başkanı Hayri İnönü, geçtiğimiz günlerde Feriköy’de bir apartmanın giriş katında meydana gelen çatlama sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi. İnönü yaptığı açıklamada, “Bina şu an riskli ve yıkılabilir. Bunun için bir kuvvetlendirme çalışması yapılıyor. Bundan sonrasında tek tek dairelerden eşyalar boşaltılacak” dedi. Şişli Feriköy Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın giriş katındaki marketin kolonunda geçtiğimiz Cuma günü bir çatlama meydana geldi. Olayın bildirilmesinden sonra Şişli Belediyesi’ne bağlı ekipler gerekli incelemeleri yaptı ve binada çökme tehlikesi saptandı. Tahliye edilen iki binada yaşayan vatandaşlar çevredeki otellere yerleştirildi. Vatandaşların gıda ihtiyaçları da belediye tarafından sağlanırken, binadaki markette ise, Türkiye’de nadir olarak görülen çelik konstrüksüyonlarla bir yaşam koridoru oluşturup, güçlendirme yapmaya başlandı. Bu yaşam koridoru sayesinde, binanın güçlendirme çalışmaları sırasında güvenlik sağlanmış olacak. Öte yandan, güçlendirme çalışmalarının ardından itfaiye desteğiyle üst kattan başlayarak sırayla tüm dairelerin eşyaları tahliye edileceği de bildirildi. Binanın tümüyle boşaltılmasından sonra ise yıkım kararının alınması bekleniyor. İNÖNÜ VE YETKİLİLER BİNA SAKİNLERİ İLE GÖRÜŞTÜ Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, başkan yardımcıları ve belediye yetkilileri, oturdukları binanın kolonunda meydana gelen çatlama sonrası boşaltılan iki binada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek toplantı yaptı. Burada vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan yetkililer, bina sakinlerinin izleyeceği yol ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. “ÖZELLİKLE BİR HASAR VERİLDİĞİNE DAİR BİLGİ YOK” Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, binaya özellikle bir hasar verildiğine dair bir bilgisinin olmadığına dikkat çekerek, “İlk etapta burada oturan kişilerin yerleştirilmesi lazım. Bununla ilgili hafta sonu bir çalışma yaptık. Tüm mağdurları en az 3 ay yerleşecek bir imkan sağladık. İkinci etapta ise eşyaların boşaltılması lazım. Bina şu an riskli ve yıkılabilir. Bunun için bir kuvvetlendirme çalışması yapılıyor. Bundan sonrasında tek tek dairelerden eşyalar boşaltılacak. Bina boşalacak. Bundan sonraki etap ise yıkım ile ilgili karar. Bu bizim sadece belediye olarak alabileceğimiz bir karar değil. Tüm gerekli incelemeler sonrası bu karar verilecek” dedi. “40 YILLIK BİNA ESKİ BİNA DEĞİL” Başkan İnönü, 40 yıllık binanın eski olmadığına vurgu yaparak, “40 yıllık binayı eski deyip, yıkıp yeniden yapıyoruz” diye konuştu. “FAZLA KATLAR İÇİN GÖRÜŞME YAPACAĞIZ” Binanın şu an için izin verilen kattan 2 kat fazla olduğunu söyleyen Hayri İnönü, “Bundan sonraki etapta nasıl bir binaya sahip olacaklar, bunun için çalışıyoruz. Bugünkü durumda böyle bir binaya sahip olamazlar. Biz bu fazladan katların imarı için gerekli görüşmeleri yapacağız” ifadelerini kullandı. İnönü son olarak, belediyenin olanaklarının kısıtlı olduğunu ancak 3 aylık barınma ihtiyacından sonra da ellerinden geleni yapacaklarına dikkat çekti.