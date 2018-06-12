(Görüntülü) Başkan Demircan: Aramızda fitneciler, bölücüler var

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ)(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesi\'nde iftar yemeğine katılan İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ülkede terörün, fitne ve hainlerin olduğunu belirterek, \"Soframızı memleketimizi paylaşıyoruz. Ne zaman ki fitne var, fesat var, aramızda terör var, hainler var, bölücüler var. İşte bu memleket sofrasını paylaşanları çok görenlere bizim cevabımız var\" dedi. Çorlu\'da Ak Parti ilçe başkanlığının Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı\'nda düzenlediği iftar yemeğine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili adayları Mustafa Yel, Kerim Atalay, İlçe Başkanı Yavuz Uylaş ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Yemekte konuşan Demircan, ramazan ayının bereket, rahmet ayı olduğunu belirterek, şöyle dedi: \"Değerli Çorlulular, ramazan ayının, bu rahmet ayının bu paylaşma ayından hareketle şunu söylemeye çalışıyorum. İşte hep birlikte meydanımızı doldurduk paylaşıyoruz. Soframızı, memleketimizi paylaşıyoruz. Ne zaman ki fitne var, fesat var, aramızda terör var, hainler var, bölücüler var. İşte bu memleket sofrasını paylaşanları çok görenlere bizim cevabımız var. Cumhurbaşkanımız liderimiz onun için ne diyor. Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet diyor. Bu memleket 81 milyon hepimizin. Hep birlikte birbirimizin hukukunu, birbirimizin kardeşlik hukukunu korursak ve bir birimizle kenetlenirsek o zaman bu memleket daha refah içerisinde daha güzellikleri birlikte yaşayacaktır. Ramazan ayı bereket ayı kardeşlik ayı. Ama en önemlisi paylaşmak ayı. İşte burada bugün Çorlu\'nun bu meydanını paylaşıyoruz. Soframızı, çorbamızı, hurmamızı paylaşıyoruz. İnsan paylaşmaktır. İnsanoğlu bağımlı aciz bir varlık.Tek başına yaşayamaz. Bizi cennete koysalar, tek başımıza bize bir şehri verseler deseler ki, tek yaşayacaksın yaşayamayız. İnsan havaya bağlı, yemeğe bağımlı sevgiye muhabbete bağımlı anneye babaya çevresine komşuya bağımlı.Komşu komşunun külüne muhtaç. Bakın hepimizin evinde yiyicek yemeği var.Ama bugün buraya doldurmak bize neşe veriyor. Heyecan, güzellik veriyor. Çünkü burada insanlar var. Hep birlikteyiz beraberiz. İşte insan aslında böyle bir varlık.\" İnsan oğlunun bazen nankör olduğunu söyleyen Ahmet Misbah Demircan, \"Nefsinin esiri olur. Vicdanın aklı ile düşünmez, ben yiyim başkası yemesin. Dünyadaki bütün problemlere bir bakın. Irak\'ta, Suriye\'de her yerde nefsinin esiri olmuş insanlar gibi bakıyorlar. Ben yiyim sen yeme, ben yaşayayım sen yaşama .Ben iyi olayım sen öl diyorlar. İşte ramazan ayı rahmet, bereket ayı. Bize neyi hatırlatıyor ? İnsanlığımızı, vicdanımızın aklı ile bedenimize tahakküm kuruyoruz.16 saat boyunca su yok, açlık var terbiye ediyoruz. Diyoruz ki, sen istediğini gibi beni yönetme. Biz sana tahakküm edeceğiz. Böylelikle insan olarak Sultan Süleyman ne diyor? Olma devlet cihanda bin nefes sıhhat gibi. Bir bardak su, bir kap yemek nasılda bizim bütün havamızı bozuyor. Oruç bize paylaşmayı hatırlatıyor. İşte bu ramazan ayı sofralarının büyüklüğü burada\" dedi.