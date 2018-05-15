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(Görüntülü) Başkan Çiftçi yaralı işçileri ziyaret etti

Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Külliyesindeki kazada yaralanan işçileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı

15 Mayıs 2018 14:36

Ömer ŞULUL ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 11 Nisan Külliyesindeki kazada yaralanan işçileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, akşam saatlerinde geldiği Şanlıurfa\'da ilk olarak 11 Nisan Külliyesindeki kazada yaralanan işçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaza hakkında bilgiler alarak olay yerine giden Başkan Çiftçi, buradaki incelemelerinin ardından Eyyübiye Araştırma Hastanesinde tedavisi süren işçiler hakkında doktorlardan bilgiler alan Başkan Çiftçi, yaralı hastalara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Çiftçi, Bugün saat 12.08 sıralarında 11 Nisan Külliyesinin üst kubbesinde beton dökümü sırasında kalıbın çökmesi neticesinde kaza meydana geldi. Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu 6 işçi kardeşimiz bu kazada yaralanmışlardır. Bizler de Tarihi Kentler Birliği toplantılarına katılmak üzere il dışındaydık. Gelir gelmez hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunarak olay yerinde incelemelerde bulunduk. Allah\'a şükürler olsun işçi kardeşlerimizin durumu tedbiren müşahede altındalar. Bir işçi kardeşimizin Gaziantep Araştırma Hastanesinde başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine tekrar tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir işçi kardeşimizin durumu ciddi olarak görülüyor. O da Allah\'ın izni ile bu durumu atlatacaktır inşallah. Olayla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımız soruşturma başlatmış durumdadır. İlerleyen günlerde olayın neden kaynaklandığını halkımıza aktaracağız dedi.

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