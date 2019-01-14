(Görüntülü) Başkan Çetin halkımın yararına olmayan hiçbir işi yapmam

ADANA, (DHA) ADANA\'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Belediyeevleri ve 100. Yıl mahallelerinde halkla buluştu. Esnaf ziyaretinin yanı sıra kahvehane ve ev toplantılarına katılan Başkan Çetin, \'Ben içinizden biriyim. 5 yıl ilçemizi nasıl birlikte yönettiysek, bir beş yıl daha beraber yöneteceğiz dedi. Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Ofisi\'nden halkla buluşan Başkan Soner Çetin, Belediyeevleri Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin, Türkiye\'nin en değerli ve güzel projelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Çetin, Mahallemiz Afet Riskli Alan ilan edildiğinden bu yana, projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeğe olanlara teşekkür ediyorum. Ancak projenin uygulanması noktasında, halkımız bilinçlendirilmemiş ve bir takım eksiklikler meydana gelmiş. Burada en büyük eksiklik ise sizlerin yanlış bilgilendirilmesi. Burası Afet Riskli Alan ve burada dönüşüm yapmak için 3\'te 2 çoğunluğa gerek yok. İstesek, kamulaştırır bir an önce dönüşüme başlarız. Ancak, ben bugüne kadar halkımızın yararına olmayan hiçbir şeyi yapmadım, yapmayacağım da. Burada, sizlerle birlikte, tüm haklarınızı sizlere vererek, bu projeyi hayata geçirmek istiyorum. Proje geciktikçe, sizler evinize tadilat yapamıyorsunuz, bizler de istediğimiz hizmetleri veremiyoruz. Ben inanıyorum ki, önümüzdeki 5 yılda, bu dönüşümü hep birlikte hayata geçirip, Türkiye\'ye örnek bir mahalle ortaya koyacağız dedi. Belediyeevleri sakinleriyle yaptığı toplantının ardından, kahvehane toplantıları gerçekleştiren Başkan Soner Çetin, 5 yıl boyunca, sabahın erken saatlerinde başlayan mesaisinin gecenin geç saatlerine kadar devam ettiğini söyledi. Başkan Çetin, Güneş doğmadan sizlerle de biraraya gelerek ilçemizin sorunlarını ve sizlerin isteklerini konuştuk. Halk günü yaptık hesap sizlere hesap verdik. Sosyal medya etkinliği düzenledik, istek ve taleplerinizi yerine getirdik. Hayata geçirdiğimiz birçok proje Türkiye\'de ses getirdi ve başka belediyelere örnek oldu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bizim projelerimizi hayata geçirmeleri için, kendi partisinin belediyelerine talimat gönderdi. İşte tüm bunlar gösteriyor ki, biz çok doğru işler yapmışız. Sizlerden aldığımız güçle, önümüzdeki 5 yılda da, Türkiye\'de ses getirecek projelere imza atmayı sürdüreceğizö diye konuştu. Gitti her yerde, vatandaşın coşkusu ile karşılaşan Başkan Soner Çetin, ev ziyaretlerine de katılarak, biraraya gelen mahalle sakinlerinin isteklerini ve sorunlarını dinledi.