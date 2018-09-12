(Görüntülü) 'Başka Nihaller ölmesin' diye bisiklet yolu istediler

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 8 gün önce park etmeye çalışan bir kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan kapısına bisikletiyle çarpıp yola savrulan ve bu sırada arkadan gelen bir servis midibüsü üzerinden geçen Nihal Kasapoğlu\'nun ölümüne dikkat çeken Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, farkındalık için düzeledikleri etkinlikte \'Trafikte bisikletliler de var\' dedi. Kasapoğlu\'nun da mezarı başında anıldığı etkinlikte, yetkililere bisiklet yolları yapılması için çağrıda bulunuldu. Nazilli Devlet Hastanesi Çocuk Servisi\'nde 10 yıldır kat sekreteri olarak çalışan Nihal Kasapoğlu, geçen 4 Eylül\'de saat 07.45 sıralarında, 5 yaşındaki oğlu Kerem Efe Kasapoğlu\'nu kreşe bıraktıktan sonra evine yakın olan işyerine gitmek için bisikletiyle yola çıktı. Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Fatih Camisi yakınlarına gelen Kasapoğlu, yol kenarındaki bir şarküterinin önüne park etmeye çalışan, Durmuş Gertik\'in kullandığı 09 ASD 714 plakalı kapalı kasa kamyonetin kontrolsüz şekilde açılan sol kapısına çarpıp, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen 09 P 7116 plakalı servis midibüsü duramayarak, yerdeki Kasapoğlu\'nun başının üzerinden geçti. Evli ve bir çocuk annesi Kasapoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasapoğlu\'nun ani ölümü Bozdoğan Adliyesi\'nde katip olarak çalışan eşi Gürbüz Kasapoğlu, yakınları ve Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki doktor, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarını yasa boğdu. Kasapoğlu, ertesi gün görev yaptığı Nazilli Devlet Hastanesi\'nde düzenlenen törenin ardından Gül Camisi\'nde kılınan namaz sonrası Eğriboyun Mezarlığı\'na götürülüp toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen kamyonet şoförü Durmuş Gertik tutuklanırken, midibüs şoförü S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, üyeleri Kasapoğlu\'nun yaşamını yitirdiği kazaya dikkat çekmek ve trafikte bisikletlilerin de olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi. Etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şafak Çalışkan, hastane çalışanları, Nihal Kasapoğlu\'nun ikiz kardeşi Cihan Bulut, babası Veli Bulut, eşi Gürbüz Kasapoğlu, MHP\'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve vatandaşlar katıldı. Çocuk ve gençlerin de ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, üzerinde \'Beni fark et\', \'Trafikte biz de varız\', \'Yol sadece senin değil\', \'Katilim olma\', \'Sadece arabaların sanma yol herkesin\' ve \'Kapıyı açarken sağ elini kullan, hayat kurtar\' yazılı pankartlar taşıdı. BİSİKLET YOLU İSTEDİLER Belediye Meydanı\'ndaki basın açıklamasıyla başlayan etkinlikte, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özgür Özkan, yetkililere bisiklet yolu yapılması için çağrıda bulundu. Özkan, \"Medeni bir ülkede bisikletle ulaşımı sağlamak, spor yapmak doğal bir faaliyettir. İlçemizde yolların ve trafiğin durumu bisiklet kullanmayı zorlaştırıyor. Sloganı \'Uzun yaşam şehri Nazilli\' olan ilçemizi daha yaşanabilir ve daha modern bir hale getirebilmek için bisiklet yollarının yapımı konusunda bir şeyler yapalım. Bisikleti Nazilli\'de günlük yaşamın bir parçası haline getirelim ki hem yoğun trafikten kurtulalım hem de Nihal kardeşimiz gibi başka canlar kaybetmeyelim. Araç kullananlar trafiğe çıktığınızda bisiklet kullanıcılarına dikkat edelim. Çünkü onları koruyan bir kaportaları yok. Nihal Kasapoğlu günlük hayatında birçoğumuz gibi bisiklet kullanmaktaydı. Bir sürücünün hatası sonucunda aramızdan ayrıldı. Yetkililere buradan sesleniyorum. Şehrimizi daha yaşanılabilir ve daha modern bir hale getirebilmek için lütfen bisiklet yollarının yapımı konusunda bir şeyler yapalım. Bisikleti Nazilli\'de günlük yaşamımızın bir parçası haline getirelim ki hem bu yoğun trafikten kurtulalım hem sağlıklı bir yaşam için bir adım atmış olalım hem de Nihal kardeşimiz gibi başka canlar kaybetmeyelim\" dedi. MEZARI BAŞINDA DUA EDİLDİ Basın açıklamasının ardından Belediye Meydanı\'nda toplanan bazıları bisikletli bazıları yaya olan katılımcılar, Atatürk Bulvarı boyunca polis eskortu eşliğinde önce Nazilli Devlet Hastanesi önüne geldi. Ardından da Nihal Kasapoğlu\'nun kabrinin bulunduğu Eğriboyun Mezarlığı\'na geçti. Burada Kasapoğlu\'nun mezarı başında dua edilip, anıldı. Ardından çalışma arkadaşları kabrin üzerine karanfil bıraktı. Kalabalığın, aynı güzergah üzerinden Belediye Meydanı\'na geri dönmesiyle etkinlik sona erdi.