T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye çalışanları kurtardı

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Derebucak ilçesinde, başını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı

05 Ocak 2019 01:23

Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Derebucak ilçesinde, başını konserve kutusuna sıkıştıran kedi, belediye çalışanları tarafından kurtarıldı. 

Sarayönü Mahallesi\'nde teneke sesinin gelmesi belediye binası dışında olan çalışanların dikkatini çekti. Çevreyi kontrol eden belediye çalışanları sesin, başını konserve kutusunu sıkıştıran kedinin kurtulma çabaları sırasında geldiği fark etti. Çalışanların müdahale etmesiyle kedinin başındaki kutu çıkarıldı. Kutudan kurtulan kedi ise hızla uzaklaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali SAYLAMSEYDİŞEHİR Konya DHA KONYA DerebucakMahallesiKutudan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24