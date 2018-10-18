(Görüntülü) Başhekim Meme Kanseri Farkındalık ayı için gül dağıttı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Uzmanı Dr. Taylan Bükülmez 20 yaş sonrası yapılan meme muayenelerinin çok önemli olduğunu ve erken teşhis sayesinde hastaların tedaviden daha büyük fayda gördüğünü belirtti. 1-31 Ekim tarihleri arasında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından hastane personelleri tarafından kadınlara gül dağıtıldı. Doktor ve sağlık çalışanlarının katıldığı basın açıklamasında konuşan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak, \"Kanserde erken teşhis çok önemli. Tedavide çok büyük bir paya sahip. Kanser ne kadar erken t eşhis edilirse o kadar kolay da tedavisi yapılıyor. Biz burada vatandaşlarımızı meme kanseri hakkında bilinçlendiriyoruz ve buna yönelik aile eğitimleri de veriyoruz\" dedi. Onkoloji Uzmanı Dr. Taylan Bükülmez ise, meme kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu belirterek, \"Erken tanı hayat kurtarıyor. Bu yüzden de hastalarımızın KETEM\'e ve aile hekimlerine görünmelerinde çok büyük fayda var. 20 yaş sonrası yapılan meme muayeneleri çok önemli. Bunun her ay yapılması daha da önemli. Hastalarımız, erken dönemde bize geldiklerinde onlara katkılarımız çok daha fazla oluyor. Ama ileri aşamada gerçekten hem onlar, hem bizler çok zorlanıyoruz. Kadınlarımızın, 2 yılda bir doktora kontrol için gitmelerini öneriyoruz\" dedi. Açıklamanın ardından Başhekim Doç. Dr. Parlak ve sağlık memurları, meme kanseri tedavisi için gelen kadınlara gül dağıttı.